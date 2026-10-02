02 de outubro de 2026
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DESAPARECIDO

Família procura homem que deixou CR de Birigui há um mês

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Waldison da Rocha Tomé foi colocado em liberdade em 31 de agosto, mas não chegou à casa da família, em São Paulo
Waldison da Rocha Tomé foi colocado em liberdade em 31 de agosto, mas não chegou à casa da família, em São Paulo

A família de Waldison da Rocha Tomé procura pelo homem desde que ele deixou o CR (Centro de Ressocialização) de Birigui, onde cumpria pena. Segundo os familiares, ele foi colocado em liberdade no dia 31 de agosto, mas não chegou ao endereço da família, na capital paulista.

Desde a saída da unidade, os parentes afirmam que não conseguiram mais estabelecer contato com Waldison. A falta de notícias provocou preocupação e levou a família a registrar boletim de ocorrência de desaparecimento.

De acordo com os familiares, a administração do CR informou que Waldison deixou a unidade na data prevista para sua liberação. A partir daí, porém, não houve confirmação sobre o trajeto seguido por ele nem sobre seu destino.

A família também realizou buscas em uma rodoviária de São Paulo na tentativa de obter informações que pudessem ajudar a esclarecer o paradeiro de Waldison.

Ainda segundo os familiares, até o momento não foi localizada passagem de ônibus emitida em nome dele que pudesse indicar uma possível viagem após a saída de Birigui.

Família está preocupada

Os familiares relatam que Waldison necessita de medicação de uso contínuo e temem que esteja em situação de vulnerabilidade e sem acesso aos medicamentos.

Como ajudar

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Waldison da Rocha Tomé deve comunicá-las às autoridades pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 197, da Polícia Civil.

A família também disponibilizou os contatos de Sabrina, pelo telefone (11) 95871-4987, e Marisa, pelo (11) 94513-4835.

A orientação é evitar abordagens ou tentativas de intervenção por conta própria e comunicar eventual localização às autoridades.

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