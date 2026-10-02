A família de Waldison da Rocha Tomé procura pelo homem desde que ele deixou o CR (Centro de Ressocialização) de Birigui, onde cumpria pena. Segundo os familiares, ele foi colocado em liberdade no dia 31 de agosto, mas não chegou ao endereço da família, na capital paulista.

Desde a saída da unidade, os parentes afirmam que não conseguiram mais estabelecer contato com Waldison. A falta de notícias provocou preocupação e levou a família a registrar boletim de ocorrência de desaparecimento.

De acordo com os familiares, a administração do CR informou que Waldison deixou a unidade na data prevista para sua liberação. A partir daí, porém, não houve confirmação sobre o trajeto seguido por ele nem sobre seu destino.