O voto é obrigatório para quase 30 milhões de eleitores no estado de São Paulo no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4). Ao todo, 34.104.226 pessoas estão aptas a votar no estado.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, 29.698.450 eleitores paulistas estão sujeitos ao voto obrigatório, o equivalente a 87,08% do eleitorado. Outros 4.405.776, ou 12,92%, têm voto facultativo.

Neste ano, os eleitores vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

Quem é obrigado a votar