O voto é obrigatório para quase 30 milhões de eleitores no estado de São Paulo no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4). Ao todo, 34.104.226 pessoas estão aptas a votar no estado.
Segundo dados da Justiça Eleitoral, 29.698.450 eleitores paulistas estão sujeitos ao voto obrigatório, o equivalente a 87,08% do eleitorado. Outros 4.405.776, ou 12,92%, têm voto facultativo.
Neste ano, os eleitores vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.
Quem é obrigado a votar
De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 e menores de 70 anos. É facultativo para pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos.
Para participar de qualquer turno das Eleições 2026, o eleitor precisa ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do primeiro turno, além de estar regularmente inscrito na Justiça Eleitoral.
Eleitorado com mais de 60 anos
Mais de 8,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos estão aptas a votar em São Paulo, quase 25% do eleitorado estadual. Entre os maiores de 70 anos, para quem o voto é facultativo, são cerca de 3,8 milhões de eleitores.
O que acontece com quem não votar
Quem tem voto obrigatório e não comparecer às urnas precisa justificar a ausência ou quitar a multa eleitoral. Sem a regularização, o eleitor fica sujeito às restrições previstas na legislação eleitoral.
Entre elas estão impedimentos para obter passaporte, inscrever-se em concurso público, tomar posse em cargo ou função pública e renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino.
Quem deixar de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências ou quitar as multas correspondentes, pode ter o título cancelado. Para essa contagem, cada turno é considerado uma eleição.
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