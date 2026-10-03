Os eleitores de Araçatuba terão transporte coletivo gratuito e operação especial neste domingo (4), quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026. A programação foi definida pela TUA Transportes em conjunto com órgãos municipais e a Justiça Eleitoral.
Embora o transporte coletivo já seja gratuito aos domingos no município, a operação deste domingo terá horários ampliados para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.
Os ônibus começarão a circular às 5h50, com saídas dos bairros, e permanecerão em operação ao longo do dia. A votação ocorrerá das 8h às 17h, mas o transporte continuará disponível após o fechamento das urnas, com previsão de encerramento às 18h20. A programação divulgada para domingo confirma esses horários.
Segundo o gerente operacional da TUA Transportes, Ivanildo Barros, a programação foi estruturada para oferecer opções de deslocamento durante o período eleitoral.
“É importante que a população fique atenta neste domingo. A TUA Transportes, em parceria com a Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Araçatuba, estará disponibilizando o transporte coletivo gratuitamente. Os ônibus começam a circular às 5h50, saindo dos bairros, para que as pessoas possam se programar e chegar com tranquilidade aos seus locais de votação”, afirmou.
Ivanildo também orientou os passageiros a se organizarem previamente, principalmente em relação ao endereço da seção eleitoral.
“A eleição é um momento importante de participação e exercício da cidadania. Por isso, estamos fazendo a nossa parte para contribuir para que a população tenha mais facilidade e tranquilidade para chegar ao seu local de votação. Quem precisar do transporte coletivo pode contar com a TUA neste domingo”, acrescentou.
Intervalo será entre 12h e 13h
Apesar da operação especial, haverá intervalo na circulação dos ônibus entre 12h e 13h, período reservado ao almoço dos motoristas. A circulação será retomada às 13h e seguirá até 18h20.
A orientação é que os passageiros consultem antecipadamente o local de votação e organizem o deslocamento considerando os horários da operação.
Serviço
Transporte coletivo gratuito em Araçatuba
Domingo (4 de outubro)
Início da operação: 5h50
Intervalo: 12h às 13h
Retorno: 13h
Encerramento: 18h20
Votação: 8h às 17h
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