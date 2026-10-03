Os eleitores de Araçatuba terão transporte coletivo gratuito e operação especial neste domingo (4), quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026. A programação foi definida pela TUA Transportes em conjunto com órgãos municipais e a Justiça Eleitoral.

Embora o transporte coletivo já seja gratuito aos domingos no município, a operação deste domingo terá horários ampliados para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Os ônibus começarão a circular às 5h50, com saídas dos bairros, e permanecerão em operação ao longo do dia. A votação ocorrerá das 8h às 17h, mas o transporte continuará disponível após o fechamento das urnas, com previsão de encerramento às 18h20. A programação divulgada para domingo confirma esses horários.