A Polícia Civil apreendeu um rifle, 55 munições, dois carregadores e um celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (2), em Araçatuba. A ação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) é um desdobramento de investigação iniciada após uma ocorrência de violência doméstica registrada em agosto.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais cumpriram a ordem judicial por volta das 6h15. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba no âmbito da investigação.
Durante as buscas, a equipe apreendeu um rifle calibre .22, dois carregadores e 55 munições intactas, além de um aparelho celular.
Conforme o registro policial, a arma possui registro na Polícia Federal, mas a validade havia expirado em abril de 2016.
O boletim informa ainda que não foram encontrados outros itens ilícitos no imóvel. O homem alvo da busca não ofereceu resistência e colaborou com o cumprimento da ordem judicial.
Investigação começou em agosto
A investigação teve origem em uma ocorrência registrada na DDM de Araçatuba em 17 de agosto. Na ocasião, uma mulher procurou a Polícia Civil e relatou episódios de violência que, segundo ela, teriam ocorrido durante o relacionamento com o investigado.
O caso foi registrado no contexto da Lei Maria da Penha, tendo entre as naturezas apontadas pela polícia ameaça, injúria e vias de fato.
Segundo o relato da mulher, ela tentava encerrar o relacionamento e o homem não aceitava o término. A vítima afirmou ter sofrido ameaças contra ela e os filhos, além de agressões físicas.
Ainda em agosto, a mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o investigado e solicitou medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil também requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal).
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