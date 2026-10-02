02 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DDM apreende rifle e 55 munições em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil apreendeu rifle calibre .22, dois carregadores, 55 munições intactas e um celular durante cumprimento de mandado em Araçatuba
Polícia Civil apreendeu rifle calibre .22, dois carregadores, 55 munições intactas e um celular durante cumprimento de mandado em Araçatuba

A Polícia Civil apreendeu um rifle, 55 munições, dois carregadores e um celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (2), em Araçatuba. A ação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) é um desdobramento de investigação iniciada após uma ocorrência de violência doméstica registrada em agosto.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais cumpriram a ordem judicial por volta das 6h15. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba no âmbito da investigação.

Durante as buscas, a equipe apreendeu um rifle calibre .22, dois carregadores e 55 munições intactas, além de um aparelho celular.

Conforme o registro policial, a arma possui registro na Polícia Federal, mas a validade havia expirado em abril de 2016.

O boletim informa ainda que não foram encontrados outros itens ilícitos no imóvel. O homem alvo da busca não ofereceu resistência e colaborou com o cumprimento da ordem judicial.

Investigação começou em agosto

A investigação teve origem em uma ocorrência registrada na DDM de Araçatuba em 17 de agosto. Na ocasião, uma mulher procurou a Polícia Civil e relatou episódios de violência que, segundo ela, teriam ocorrido durante o relacionamento com o investigado.

O caso foi registrado no contexto da Lei Maria da Penha, tendo entre as naturezas apontadas pela polícia ameaça, injúria e vias de fato.

Segundo o relato da mulher, ela tentava encerrar o relacionamento e o homem não aceitava o término. A vítima afirmou ter sofrido ameaças contra ela e os filhos, além de agressões físicas.

Ainda em agosto, a mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o investigado e solicitou medidas protetivas de urgência. A Polícia Civil também requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal).

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