A Polícia Civil apreendeu um rifle, 55 munições, dois carregadores e um celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (2), em Araçatuba. A ação da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) é um desdobramento de investigação iniciada após uma ocorrência de violência doméstica registrada em agosto.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais cumpriram a ordem judicial por volta das 6h15. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba no âmbito da investigação.

Durante as buscas, a equipe apreendeu um rifle calibre .22, dois carregadores e 55 munições intactas, além de um aparelho celular.