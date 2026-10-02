O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou Taíse Rodrigues Carvalho e João Paulo Nascimento Jacinto pelo homicídio de Nathan Felipe Bernardes Machado, de 19 anos. O julgamento começou por volta das 9h e terminou perto das 23h desta quinta-feira (1º).

Taíse recebeu pena de 21 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Já João Paulo foi condenado a 30 anos e 4 meses de reclusão. Nos dois casos, o regime inicial será o fechado.

Durante a votação, os jurados reconheceram que Taíse contratou terceiro para a execução do crime e que João Paulo foi o executor. O Conselho de Sentença também reconheceu as qualificadoras do homicídio mediante pagamento e do uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.