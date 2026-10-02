Faltam dois dias para o primeiro turno das Eleições 2026 e, para quem ainda não conhece todos os candidatos que estarão disponíveis na urna neste domingo, 4, a Justiça Eleitoral oferece uma ferramenta oficial para consultar nomes, números, partidos e outras informações antes da votação.
O DivulgaCandContas, sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reúne os registros das candidaturas de todo o país. Nele, o eleitor pode conferir, além do nome e número de urna, partido, situação da candidatura, declaração de bens, propostas apresentadas à Justiça Eleitoral e informações sobre receitas e despesas de campanha.
Para os eleitores de Araçatuba e dos demais municípios paulistas, serão seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador na primeira vaga, senador na segunda vaga, governador e presidente da República.
Veja os candidatos a deputado federal
O primeiro voto será para deputado federal, identificado por quatro números.
São Paulo elege 70 representantes para a Câmara dos Deputados. A lista completa das candidaturas registradas no Estado pode ser consultada no DivulgaCandContas.
Consulte os candidatos a deputado federal por São Paulo no TSE
Ao acessar, selecione Deputado Federal entre os cargos disponíveis.
Veja os candidatos a deputado estadual
Na sequência, o eleitor escolherá um deputado estadual, digitando cinco números.
Os eleitos representarão a população paulista na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
Consulte os candidatos a deputado estadual por São Paulo no TSE
No DivulgaCandContas, basta selecionar a opção Deputado Estadual.
Senado terá dois votos
Uma das principais diferenças das Eleições 2026 é a votação para o Senado. Neste ano, serão renovados dois terços das cadeiras da Casa e, por isso, cada eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes a senador.
O número para senador tem três dígitos. Primeiro, a urna apresentará a votação para a primeira vaga e, depois, para a segunda.
Veja todos os candidatos ao Senado por São Paulo
Na página oficial, selecione o cargo Senador.
Veja quem disputa o Governo de São Paulo
Depois dos votos para deputados e senadores, será a vez de escolher o próximo governador de São Paulo.
Para governador, são utilizados dois números. A tela da urna também apresenta o nome e a fotografia do candidato a vice-governador que integra a chapa.
Selecione a opção Governador para visualizar todas as chapas registradas.
Veja os candidatos à Presidência
O último voto será para presidente da República, também com dois números.
No DivulgaCandContas, é possível consultar todas as candidaturas registradas para presidente, os respectivos candidatos a vice, partidos, situação dos registros, declarações de bens e informações financeiras das campanhas.
Veja todos os candidatos à Presidência da República
Qual é a ordem de votação?
Para evitar dúvidas diante da urna, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma “colinha” de papel com os números escolhidos.
A ordem neste domingo será:
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Deputado federal – 4 números;
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Deputado estadual – 5 números;
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Senador – primeira vaga – 3 números;
Senador – segunda vaga – 3 números;
Governador – 2 números;
Presidente da República – 2 números.
O TSE lembra que os dois votos para senador precisam ser destinados a candidatos diferentes. Se o mesmo número for digitado novamente na segunda escolha, a urna não permitirá a confirmação.
Consulte antes de sair de casa
Além de ajudar o eleitor a conhecer as opções disponíveis, o DivulgaCandContas permite verificar a situação atual de cada candidatura perante a Justiça Eleitoral.
A recomendação é consultar os nomes e números com antecedência e anotá-los em papel. O celular não pode ser levado para a cabine de votação e deverá ficar com os mesários antes de o eleitor se dirigir à urna.
O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Um eventual segundo turno para presidente e governador está marcado para 25 de outubro.
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