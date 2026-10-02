02 de outubro de 2026
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Eleições 2026: confira quem são os candidatos antes de votar

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/TSE
Para os eleitores de Araçatuba e dos demais municípios paulistas, serão seis escolhas na urna eletrônica
Para os eleitores de Araçatuba e dos demais municípios paulistas, serão seis escolhas na urna eletrônica

Faltam dois dias para o primeiro turno das Eleições 2026 e, para quem ainda não conhece todos os candidatos que estarão disponíveis na urna neste domingo, 4, a Justiça Eleitoral oferece uma ferramenta oficial para consultar nomes, números, partidos e outras informações antes da votação.

O DivulgaCandContas, sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reúne os registros das candidaturas de todo o país. Nele, o eleitor pode conferir, além do nome e número de urna, partido, situação da candidatura, declaração de bens, propostas apresentadas à Justiça Eleitoral e informações sobre receitas e despesas de campanha.

Para os eleitores de Araçatuba e dos demais municípios paulistas, serão seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador na primeira vaga, senador na segunda vaga, governador e presidente da República.

Veja os candidatos a deputado federal

O primeiro voto será para deputado federal, identificado por quatro números.

São Paulo elege 70 representantes para a Câmara dos Deputados. A lista completa das candidaturas registradas no Estado pode ser consultada no DivulgaCandContas.

Consulte os candidatos a deputado federal por São Paulo no TSE

Ao acessar, selecione Deputado Federal entre os cargos disponíveis.

Veja os candidatos a deputado estadual

Na sequência, o eleitor escolherá um deputado estadual, digitando cinco números.

Os eleitos representarão a população paulista na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Consulte os candidatos a deputado estadual por São Paulo no TSE

No DivulgaCandContas, basta selecionar a opção Deputado Estadual.

Senado terá dois votos

Uma das principais diferenças das Eleições 2026 é a votação para o Senado. Neste ano, serão renovados dois terços das cadeiras da Casa e, por isso, cada eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes a senador.

O número para senador tem três dígitos. Primeiro, a urna apresentará a votação para a primeira vaga e, depois, para a segunda.

Veja todos os candidatos ao Senado por São Paulo

Na página oficial, selecione o cargo Senador.

Veja quem disputa o Governo de São Paulo

Depois dos votos para deputados e senadores, será a vez de escolher o próximo governador de São Paulo.

Para governador, são utilizados dois números. A tela da urna também apresenta o nome e a fotografia do candidato a vice-governador que integra a chapa.

Consulte os candidatos ao Governo de São Paulo

Selecione a opção Governador para visualizar todas as chapas registradas.

Veja os candidatos à Presidência

O último voto será para presidente da República, também com dois números.

No DivulgaCandContas, é possível consultar todas as candidaturas registradas para presidente, os respectivos candidatos a vice, partidos, situação dos registros, declarações de bens e informações financeiras das campanhas.

Veja todos os candidatos à Presidência da República

Qual é a ordem de votação?

Para evitar dúvidas diante da urna, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma “colinha” de papel com os números escolhidos.

A ordem neste domingo será:

  1. Deputado federal – 4 números;

  2. Deputado estadual – 5 números;

  3. Senador – primeira vaga – 3 números;

  • Senador – segunda vaga – 3 números;

  • Governador – 2 números;

  • Presidente da República – 2 números.

    • O TSE lembra que os dois votos para senador precisam ser destinados a candidatos diferentes. Se o mesmo número for digitado novamente na segunda escolha, a urna não permitirá a confirmação.

    Consulte antes de sair de casa

    Além de ajudar o eleitor a conhecer as opções disponíveis, o DivulgaCandContas permite verificar a situação atual de cada candidatura perante a Justiça Eleitoral.

    A recomendação é consultar os nomes e números com antecedência e anotá-los em papel. O celular não pode ser levado para a cabine de votação e deverá ficar com os mesários antes de o eleitor se dirigir à urna.

    O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Um eventual segundo turno para presidente e governador está marcado para 25 de outubro.

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