Faltam dois dias para o primeiro turno das Eleições 2026 e, para quem ainda não conhece todos os candidatos que estarão disponíveis na urna neste domingo, 4, a Justiça Eleitoral oferece uma ferramenta oficial para consultar nomes, números, partidos e outras informações antes da votação.

O DivulgaCandContas, sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reúne os registros das candidaturas de todo o país. Nele, o eleitor pode conferir, além do nome e número de urna, partido, situação da candidatura, declaração de bens, propostas apresentadas à Justiça Eleitoral e informações sobre receitas e despesas de campanha.

Para os eleitores de Araçatuba e dos demais municípios paulistas, serão seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador na primeira vaga, senador na segunda vaga, governador e presidente da República.

Veja os candidatos a deputado federal