02 de outubro de 2026
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RODOVIA ELYESER

Idoso fica ferido após colisão entre caminhonete e caminhão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Vítima foi retirada das ferragens e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico
Vítima foi retirada das ferragens e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba para atendimento médico

Um idoso ficou ferido após a caminhonete que dirigia bater lateralmente contra um caminhão na tarde dessa quinta-feira (1º), na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá.

A vítima trafegava pela rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o homem ficou preso dentro da caminhonete e precisou ser retirado das ferragens pelas equipes de resgate.

Após ser desencarcerado, o idoso recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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