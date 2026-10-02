Um idoso ficou ferido após a caminhonete que dirigia bater lateralmente contra um caminhão na tarde dessa quinta-feira (1º), na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá.

A vítima trafegava pela rodovia quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o homem ficou preso dentro da caminhonete e precisou ser retirado das ferragens pelas equipes de resgate.

Após ser desencarcerado, o idoso recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos.