Uma carga avaliada em aproximadamente R$ 14,5 milhões foi apreendida durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea, na região de Araçatuba, nessa quinta-feira (1º).
A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no km 562 da rodovia, durante uma ação da Operação Impacto. Segundo a polícia, dois caminhões-tanque foram parados para fiscalização.
Durante a abordagem, os policiais perceberam comportamento considerado suspeito por parte dos motoristas. Uma vistoria nas cabines dos veículos levou à localização de aproximadamente 2 mil aparelhos celulares.
Também foram encontrados 56 pacotes de uma droga identificada como “Dry”, totalizando cerca de 54 quilos.
Os dois motoristas foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, eles vão responder por crimes relacionados a tráfico de drogas, descaminho e contrabando.
Ainda segundo a corporação, nenhum dos dois possuía antecedentes criminais. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde os presos permaneceram à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.