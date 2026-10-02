Uma carga avaliada em aproximadamente R$ 14,5 milhões foi apreendida durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea, na região de Araçatuba, nessa quinta-feira (1º).

A ocorrência foi registrada por volta das 14h, no km 562 da rodovia, durante uma ação da Operação Impacto. Segundo a polícia, dois caminhões-tanque foram parados para fiscalização.

Durante a abordagem, os policiais perceberam comportamento considerado suspeito por parte dos motoristas. Uma vistoria nas cabines dos veículos levou à localização de aproximadamente 2 mil aparelhos celulares.