Moradores de Birigui que se enquadram nos critérios previstos pela legislação municipal têm até 31 de outubro de 2026 para solicitar a isenção do IPTU referente ao exercício de 2027.
O pedido é destinado a diferentes grupos, entre eles aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência física, pessoas incapacitadas para o trabalho, beneficiários de renda mensal vitalícia e contribuintes com determinadas doenças graves ou crônicas. Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também podem ter direito ao benefício, conforme as regras municipais.
Quem optar pelo atendimento presencial deverá ficar atento a uma diferença no prazo. Nesse caso, o protocolo precisa ser realizado até 29 de outubro, já que o dia 30 será ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público.
Quem pode solicitar
Entre as exigências estabelecidas pela legislação estão a propriedade de apenas um imóvel e a utilização do local como residência.
Também há critérios relacionados à renda familiar, que deve respeitar o limite previsto na legislação, de até 1,5 salário mínimo, considerando, quando aplicável, a renda por pessoa dos proprietários.
Para contribuintes com menos de 65 anos, há ainda a exigência de que o imóvel tenha até 70 metros quadrados de área construída.
Nos casos envolvendo doenças graves ou crônicas, TEA, deficiência física ou incapacidade para o trabalho, poderá ser necessário apresentar documentação médica.
A Prefeitura alerta que os documentos exigidos variam de acordo com a situação de cada solicitante. A falta da documentação necessária pode levar ao indeferimento do pedido.
Servidores municipais
A legislação também prevê desconto de 50% no IPTU para servidores públicos municipais, incluindo ativos e aposentados, desde que sejam proprietários de um único imóvel e morem nele.
O benefício não é válido para servidores temporários.
Como fazer o pedido
A solicitação pode ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Tributação e Fiscalização, na Rua Oswaldo Cruz, nº 146, no Centro de Birigui.
Também é possível realizar o protocolo pela internet, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
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