Moradores de Birigui que se enquadram nos critérios previstos pela legislação municipal têm até 31 de outubro de 2026 para solicitar a isenção do IPTU referente ao exercício de 2027.

O pedido é destinado a diferentes grupos, entre eles aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência física, pessoas incapacitadas para o trabalho, beneficiários de renda mensal vitalícia e contribuintes com determinadas doenças graves ou crônicas. Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também podem ter direito ao benefício, conforme as regras municipais.

Quem optar pelo atendimento presencial deverá ficar atento a uma diferença no prazo. Nesse caso, o protocolo precisa ser realizado até 29 de outubro, já que o dia 30 será ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público.

Quem pode solicitar