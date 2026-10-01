A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Penápolis passou a funcionar 24 horas por dia nesta quinta-feira (1º). Com a ampliação, mulheres poderão procurar a unidade especializada a qualquer horário para registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas e acessar outros serviços de polícia judiciária.
A mudança havia sido anunciada pela Polícia Civil no início de setembro. Na ocasião, a instituição informou que a chegada de 36 novos delegados ao Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) permitiria reorganizar as equipes e ampliar o atendimento especializado na região. A Folha da Região noticiou o anúncio em 1º de setembro.
Atendimento ininterrupto
Segundo o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, a ampliação em Penápolis encerra uma etapa de implantação do atendimento ininterrupto nas DDMs de Araçatuba, Birigui e Penápolis.
“Araçatuba já há um tempo funciona 24 horas. Birigui passou a funcionar no mês passado e, agora, em outubro, nós estamos encerrando o ciclo com o funcionamento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis”, afirmou.
Com a mudança, a unidade de Penápolis passa a prestar atendimento também durante a noite, madrugada, finais de semana e feriados. A DDM funciona na avenida Bento da Cruz, 223.
Segundo Nardo, a unidade poderá registrar ocorrências e receber pedidos de medidas protetivas, além de realizar outros trabalhos de polícia judiciária durante as 24 horas do dia.
O delegado afirmou que a medida busca melhorar o acolhimento e o atendimento prestado às mulheres que procuram a Polícia Civil.
Atendimento especializado
De acordo com Nardo, a Polícia Civil já percebe procura pelo atendimento especializado e avalia que o modelo oferece um ambiente no qual as mulheres se sentem mais confortáveis para buscar ajuda.
“A gente percebe que a mulher fica muito mais à vontade, fica muito mais tranquila quando é atendida por uma delegacia especializada”, disse.
Araçatuba mantém a DDM em funcionamento 24 horas desde março de 2025. Andradina passou a oferecer atendimento ininterrupto em julho deste ano e Birigui adotou o mesmo sistema em setembro.
Com Penápolis, quatro cidades da área do Deinter-10 passam a contar com atendimento especializado durante as 24 horas do dia.
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