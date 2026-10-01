A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Penápolis passou a funcionar 24 horas por dia nesta quinta-feira (1º). Com a ampliação, mulheres poderão procurar a unidade especializada a qualquer horário para registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas e acessar outros serviços de polícia judiciária.

A mudança havia sido anunciada pela Polícia Civil no início de setembro. Na ocasião, a instituição informou que a chegada de 36 novos delegados ao Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior) permitiria reorganizar as equipes e ampliar o atendimento especializado na região. A Folha da Região noticiou o anúncio em 1º de setembro.

Atendimento ininterrupto

Segundo o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, a ampliação em Penápolis encerra uma etapa de implantação do atendimento ininterrupto nas DDMs de Araçatuba, Birigui e Penápolis.