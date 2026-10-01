Alunos da Escola Thathi, em Araçatuba, participaram nesta quinta-feira (1º) de um comício como parte da eleição da ThathiLândia, minicidade escolar criada para aproximar os estudantes do processo democrático. A votação será realizada neste domingo (4), mesma data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. A data do pleito nacional está prevista no calendário oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A atividade reúne estudantes do 1º ao 5º ano e reproduz diferentes etapas de uma eleição. Neste ano, nove partidos disputam os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador da minicidade.

Os candidatos são alunos do 4º ano. Cada partido apresenta concorrentes a prefeito, vice-prefeito e às vagas de vereador. Os estudantes do 1º ao 5º ano representam os moradores da ThathiLândia e participam da votação.