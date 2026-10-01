Alunos da Escola Thathi, em Araçatuba, participaram nesta quinta-feira (1º) de um comício como parte da eleição da ThathiLândia, minicidade escolar criada para aproximar os estudantes do processo democrático. A votação será realizada neste domingo (4), mesma data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. A data do pleito nacional está prevista no calendário oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A atividade reúne estudantes do 1º ao 5º ano e reproduz diferentes etapas de uma eleição. Neste ano, nove partidos disputam os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador da minicidade.
Os candidatos são alunos do 4º ano. Cada partido apresenta concorrentes a prefeito, vice-prefeito e às vagas de vereador. Os estudantes do 1º ao 5º ano representam os moradores da ThathiLândia e participam da votação.
Campanha
A campanha eleitoral começou em 21 de setembro, com o chamado horário político. Desde então, os candidatos apresentam propostas aos colegas e defendem ideias para a comunidade escolar.
Nesta quinta-feira, o comício marcou mais uma etapa da campanha antes da votação. Para elaborar as propostas, os próprios estudantes analisaram situações da escola e discutiram possíveis melhorias.
“Eles conversam, observam, levantam necessidades, discutem ideias e transformam essas percepções em propostas. Depois, precisam aprender a organizar o que querem defender e comunicar as suas ideias de forma clara”, explicou a coordenadora pedagógica da Escola Thathi, Fabiana de Ângeles.
Segundo ela, o projeto também trabalha habilidades que vão além do ato de votar, como argumentação, trabalho em equipe, comunicação e respeito a opiniões diferentes.
“Eles aprendem muito mais que o processo de votar. Aprendem a defender as suas ideias, respeitar opiniões diferentes, trabalhar em equipe, falar em público, ouvir o outro e compreender que toda escolha traz responsabilidades”, afirmou.
Votação
A eleição da ThathiLândia será realizada neste domingo, quando também ocorre o primeiro turno das eleições gerais. No pleito nacional, os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Para a coordenadora, a coincidência permite relacionar a atividade desenvolvida na escola ao processo eleitoral acompanhado pelas famílias.
“No mesmo dia em que as famílias estarão exercendo seu direito de voto, os nossos alunos também estarão vivendo uma experiência democrática dentro da escola”, disse Fabiana.
Ao final da votação, os estudantes escolherão prefeito, vice-prefeito e oito vereadores. Entre os vereadores eleitos, o mais votado assumirá a presidência da Câmara da minicidade.
Os escolhidos exercerão o mandato durante o 5º ano. Nesse período, terão a responsabilidade de representar os colegas, ouvir demandas, participar das decisões e buscar colocar em prática propostas apresentadas durante a campanha.
“A eleição não termina quando o voto é contado. Na verdade, é aí que começa uma nova etapa”, afirmou a coordenadora.
Segundo Fabiana, a proposta é mostrar que uma função de liderança também envolve compromisso com o grupo. “Eles vão aprender que ocupar uma função de liderança não significa ter poder, mas ter responsabilidade, compromisso e disposição para trabalhar no coletivo.”
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