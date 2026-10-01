A região de Araçatuba registrou queda nos roubos e furtos entre janeiro e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os principais recuos estão os furtos de veículos, que diminuíram 31,9%, e os roubos em geral, com redução de 29,8%.

De acordo com dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), foram registrados 160 furtos de veículos nos primeiros oito meses deste ano, contra 235 no mesmo período de 2025. Em agosto, foram 14 ocorrências, ante 26 no mesmo mês do ano passado. A SSP disponibiliza dados criminais e de produtividade policial por período e natureza da ocorrência.

Os furtos em geral também recuaram. Foram 3.720 registros entre janeiro e agosto, redução de 12% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em agosto deste ano, foram contabilizadas 403 ocorrências.