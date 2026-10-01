A região de Araçatuba registrou queda nos roubos e furtos entre janeiro e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os principais recuos estão os furtos de veículos, que diminuíram 31,9%, e os roubos em geral, com redução de 29,8%.
De acordo com dados da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), foram registrados 160 furtos de veículos nos primeiros oito meses deste ano, contra 235 no mesmo período de 2025. Em agosto, foram 14 ocorrências, ante 26 no mesmo mês do ano passado. A SSP disponibiliza dados criminais e de produtividade policial por período e natureza da ocorrência.
Os furtos em geral também recuaram. Foram 3.720 registros entre janeiro e agosto, redução de 12% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em agosto deste ano, foram contabilizadas 403 ocorrências.
Roubos
Os roubos em geral passaram de 154 ocorrências entre janeiro e agosto de 2025 para 108 no mesmo período deste ano, queda de 29,8%.
Em agosto, a região não registrou roubos de veículos nem de cargas.
Nos homicídios, foram 39 casos entre janeiro e agosto deste ano, ante 41 no mesmo período de 2025.
Os dados abrangem 43 municípios da região de Araçatuba, incluindo Andradina, Birigui, Penápolis, Rubiácea, Valparaíso, Buritama e Ilha Solteira.
Prisões
Em agosto, as forças de segurança prenderam 450 pessoas na região, ante 369 no mesmo mês de 2025, aumento de 21,9%.
As apreensões de armas passaram de 25 para 26. Já o número de veículos recuperados caiu de 26 para 22.
A quantidade de drogas apreendidas também aumentou, passando de 311 quilos em agosto de 2025 para cerca de uma tonelada no mesmo mês deste ano.
Feminicídios
Entre janeiro e agosto deste ano, a região registrou um feminicídio. No mesmo período de 2025, foram cinco casos.
Também foram presos 316 autores de violência doméstica nos primeiros oito meses de 2026, ante 265 no mesmo intervalo do ano passado, aumento de 19,2%.
Mulheres vítimas de violência podem procurar as DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher), registrar ocorrência pela DDM Online ou utilizar o aplicativo SP Mulher Segura. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.
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