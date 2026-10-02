A campanha eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026 entrou oficialmente na reta final nessa quinta-feira, 1º, com o encerramento de uma série de atividades de campanha. A partir desta sexta-feira, 2, candidatos, partidos e eleitores entram em um período marcado por restrições progressivas até a votação de domingo, 4.
Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 1º de outubro foi o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno. A data também marca o encerramento do prazo para a realização de comícios e para a circulação de propaganda eleitoral paga ou impulsionada na internet.
A campanha, porém, não terminou integralmente nessa quinta-feira. Algumas atividades ainda poderão ocorrer na sexta e no sábado, dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral.
O que terminou na quinta-feira
Além do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, terminou nessa quinta o prazo para a realização de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, das 8h à meia-noite. O comício de encerramento da campanha podia avançar por mais duas horas.
Também terminou na quinta o prazo regular para debates no rádio e na televisão. De acordo com o TSE, debates puderam ser realizados até 7h de sexta-feira, 2.
Outro prazo importante envolve a internet: não é mais permitida, a partir do encerramento do prazo de 1º de outubro, a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet.
Ainda haverá campanha na sexta e no sábado?
Sim. A legislação eleitoral ainda permite algumas atividades na reta final.
Até 22h de sábado, 3, véspera da eleição, podem ocorrer distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, observadas as regras eleitorais.
Já a propaganda eleitoral paga na imprensa escrita e a reprodução, na internet, do jornal impresso podem ocorrer até sexta-feira, 2, conforme o calendário eleitoral.
E no domingo, dia da votação?
No domingo, 4, dia do primeiro turno, as regras ficam mais rígidas.
É proibido pedir votos, distribuir santinhos, realizar propaganda de boca de urna, arregimentar eleitores ou utilizar alto-falantes e amplificadores para promover candidaturas.
Também não é permitida a realização de comícios ou carreatas no dia da eleição. A Justiça Eleitoral considera essas condutas proibidas durante a votação.
O eleitor, por outro lado, pode manifestar sua preferência política individualmente e de forma silenciosa, por exemplo, utilizando bandeira, broche ou adesivo, desde que não haja manifestação coletiva ou tentativa de influenciar outros eleitores.
Atenção também às redes sociais
Uma regra específica para 2026 envolve conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial.
Segundo o TSE, a partir desta quinta-feira fica vedada, até 24 horas após o encerramento da votação, a publicação, republicação ou impulsionamento pago de novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por inteligência artificial que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas, mesmo que o conteúdo esteja identificado.
Domingo será dia de votação
O primeiro turno será realizado neste domingo, 4. Os eleitores escolherão representantes para seis cargos: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.
A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a conferirem previamente o local de votação e os documentos necessários. Também é permitido levar para a cabine uma colinha eleitoral em papel com os números dos candidatos. Aparelhos celulares, câmeras e outros equipamentos eletrônicos não podem ser levados para a cabine de votação.
Com o encerramento da propaganda oficial, a atenção se volta agora para os últimos prazos de campanha e para as regras que deverão ser observadas até a abertura das urnas no domingo.
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