A campanha eleitoral para o primeiro turno das Eleições 2026 entrou oficialmente na reta final nessa quinta-feira, 1º, com o encerramento de uma série de atividades de campanha. A partir desta sexta-feira, 2, candidatos, partidos e eleitores entram em um período marcado por restrições progressivas até a votação de domingo, 4.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 1º de outubro foi o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão referente ao primeiro turno. A data também marca o encerramento do prazo para a realização de comícios e para a circulação de propaganda eleitoral paga ou impulsionada na internet.

A campanha, porém, não terminou integralmente nessa quinta-feira. Algumas atividades ainda poderão ocorrer na sexta e no sábado, dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral.

O que terminou na quinta-feira