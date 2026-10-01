A Prefeitura de Araçatuba concluiu nesta quarta-feira (30) a substituição do tablado de madeira da ponte localizada nas proximidades da Igreja da Pratinha, também conhecida como Capela Santo Antônio, na zona rural do município. Com o término do serviço, o tráfego foi liberado na estrada municipal conhecida como Rico Boni.
A passagem havia sido totalmente interditada às 8h de quarta-feira para a execução dos trabalhos. A previsão inicial era que o bloqueio permanecesse até as 18h desta quinta-feira (1º), mas o serviço terminou antes do prazo.
Danos
A substituição foi necessária porque o tablado apresentava desgaste e também havia sido danificado por um incêndio.
Segundo a Prefeitura, o fogo comprometeu parte da madeira e provocou a abertura de um buraco na superfície, oferecendo risco a quem utilizava a passagem. Por isso, a administração municipal decidiu substituir completamente o tablado.
Com a conclusão dos trabalhos, a circulação de veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres foi restabelecida no local.
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