A Prefeitura de Araçatuba concluiu nesta quarta-feira (30) a substituição do tablado de madeira da ponte localizada nas proximidades da Igreja da Pratinha, também conhecida como Capela Santo Antônio, na zona rural do município. Com o término do serviço, o tráfego foi liberado na estrada municipal conhecida como Rico Boni.

A passagem havia sido totalmente interditada às 8h de quarta-feira para a execução dos trabalhos. A previsão inicial era que o bloqueio permanecesse até as 18h desta quinta-feira (1º), mas o serviço terminou antes do prazo.

Danos

A substituição foi necessária porque o tablado apresentava desgaste e também havia sido danificado por um incêndio.