A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a atualizarem o e-Título para as Eleições 2026. Quem já possui o aplicativo instalado deve verificar se está com a versão mais recente e reemitir o documento digital.

A atualização garante acesso às novas funcionalidades e aos serviços disponibilizados pela ferramenta. Embora o aplicativo possa ser baixado e o título digital emitido inclusive no dia da votação, a recomendação é fazer o procedimento antecipadamente para evitar imprevistos.

O primeiro turno das Eleições 2026 será neste domingo, 4 de outubro. O segundo turno, onde houver, está marcado para 25 de outubro.

e-Título ganhou novas funcionalidades