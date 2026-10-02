A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a atualizarem o e-Título para as Eleições 2026. Quem já possui o aplicativo instalado deve verificar se está com a versão mais recente e reemitir o documento digital.
A atualização garante acesso às novas funcionalidades e aos serviços disponibilizados pela ferramenta. Embora o aplicativo possa ser baixado e o título digital emitido inclusive no dia da votação, a recomendação é fazer o procedimento antecipadamente para evitar imprevistos.
O primeiro turno das Eleições 2026 será neste domingo, 4 de outubro. O segundo turno, onde houver, está marcado para 25 de outubro.
e-Título ganhou novas funcionalidades
A nova versão do e-Título concentra diferentes serviços da Justiça Eleitoral. Entre eles estão o acompanhamento de requerimentos feitos pelo Título Net e a emissão de certidão de filiação partidária.
O aplicativo também permite gerar código de autenticação para acesso a sistemas parceiros da Justiça Eleitoral. Os eleitores ainda podem pagar débitos eleitorais por Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro.
Outra novidade é a integração do módulo Boletim na Mão. A ferramenta também possibilita verificar a autenticidade de documentos emitidos pela Justiça Eleitoral por meio da leitura de QR Code.
Aplicativo permite consultar local de votação
O e-Título é gratuito e está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Por meio do aplicativo, o eleitor pode consultar o local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir certidões e justificar ausência às urnas, entre outros serviços.
Neste ano, o TSE informou que será possível baixar o aplicativo e emitir o e-Título inclusive nos dias de votação. Ainda assim, a Justiça Eleitoral recomenda a instalação e a ativação antecipadas para evitar dificuldades de última hora.
Para quem possui biometria cadastrada e fotografia exibida no aplicativo, o e-Título também pode ser utilizado para identificação na hora de votar.
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