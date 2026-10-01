Integrantes da equipe técnica da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, de Araçatuba, participam nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro, do GeriatRio 2026, 13º Congresso de Geriatria e Gerontologia do Estado do Rio de Janeiro.
A abertura do evento coincide com o Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrado em 1º de outubro. Instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), a data busca ampliar a atenção para questões relacionadas ao envelhecimento e aos direitos da população idosa.
O GeriatRio será realizado até sábado (3), no Windsor Barra Hotel, e tem como tema “Conexões que transformam o envelhecer”. A programação reúne profissionais e especialistas para discutir questões relacionadas ao envelhecimento, à longevidade e à assistência à população idosa.
Segundo a associação, a participação tem como objetivo ampliar a capacitação da equipe e buscar conhecimentos que possam ser aplicados nos projetos e atendimentos desenvolvidos pela entidade em Araçatuba.
Entre os temas de interesse estão ações voltadas à autonomia das pessoas idosas, estimulação cognitiva e motora, prevenção e melhoria da qualidade de vida.
A programação oficial do congresso inclui discussões sobre políticas públicas e envelhecimento, modelos de atenção à saúde, cuidados de transição, instituições de longa permanência, vulnerabilidade social, inclusão e tecnologias aplicadas ao cotidiano da pessoa idosa.
Para o presidente da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, Vinicius Sanchez, participar do congresso na data dedicada à população idosa reforça a importância da qualificação profissional.
“Celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa buscando conhecimento tem um significado muito especial para nós. Tudo o que aprendemos aqui tem um propósito: voltar para nossa cidade ainda mais preparados para acolher, cuidar e oferecer novas possibilidades às pessoas idosas”, afirmou.
A entidade informou que pretende incorporar os conhecimentos adquiridos no congresso às atividades desenvolvidas com o público atendido pela associação.
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