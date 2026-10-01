Integrantes da equipe técnica da Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, de Araçatuba, participam nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro, do GeriatRio 2026, 13º Congresso de Geriatria e Gerontologia do Estado do Rio de Janeiro.

A abertura do evento coincide com o Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrado em 1º de outubro. Instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), a data busca ampliar a atenção para questões relacionadas ao envelhecimento e aos direitos da população idosa.

O GeriatRio será realizado até sábado (3), no Windsor Barra Hotel, e tem como tema “Conexões que transformam o envelhecer”. A programação reúne profissionais e especialistas para discutir questões relacionadas ao envelhecimento, à longevidade e à assistência à população idosa.