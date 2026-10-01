A Prefeitura de Araçatuba transferiu para 30 de outubro, sexta-feira, o ponto facultativo referente ao Dia do Funcionário Público, comemorado em 28 de outubro. A mudança consta do Decreto nº 24.744, publicado nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial do Município.

Com a alteração, as repartições públicas municipais terão expediente normal no dia 28 de outubro, quarta-feira. Já o ponto facultativo será observado dois dias depois, na sexta-feira (30).

Ponto facultativo em Araçatuba

A medida abrange os órgãos da administração municipal centralizada e autárquica. No entanto, o decreto mantém o funcionamento dos serviços que, por sua natureza, não podem sofrer interrupção.