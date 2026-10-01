A Prefeitura de Araçatuba transferiu para 30 de outubro, sexta-feira, o ponto facultativo referente ao Dia do Funcionário Público, comemorado em 28 de outubro. A mudança consta do Decreto nº 24.744, publicado nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial do Município.
Com a alteração, as repartições públicas municipais terão expediente normal no dia 28 de outubro, quarta-feira. Já o ponto facultativo será observado dois dias depois, na sexta-feira (30).
Ponto facultativo em Araçatuba
A medida abrange os órgãos da administração municipal centralizada e autárquica. No entanto, o decreto mantém o funcionamento dos serviços que, por sua natureza, não podem sofrer interrupção.
Dessa forma, os setores considerados essenciais continuarão funcionando durante o ponto facultativo.
Mudança foi oficializada por decreto
A Prefeitura oficializou a transferência por meio do Decreto nº 24.744. Com isso, os servidores municipais trabalharão normalmente na data oficial do Dia do Funcionário Público, em 28 de outubro.
Posteriormente, no dia 30, os órgãos municipais abrangidos pelo decreto terão o ponto facultativo.
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