01 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

Picape bate em caminhonete e veículo tomba em cruzamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), na região da Nova Pompeu
Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), na região da Nova Pompeu

Um acidente envolvendo dois veículos deixou dois motoristas com ferimentos leves na manhã desta quinta-feira (1º), na região da Nova Pompeu, em Araçatuba.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Luiz Nogueira Martins. Conforme as informações preliminares apuradas no local, uma picape teria avançado a sinalização de parada ao atravessar a via e atingido uma caminhonete que seguia no sentido Saudade–América do Sul.

Com a força da batida, a caminhonete acabou tombando na pista.

Os dois condutores foram atendidos e apresentavam apenas ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana foram mobilizadas para prestar atendimento e organizar o trânsito.

Durante o socorro e a retirada dos veículos, o trecho precisou ser temporariamente interditado. Após a remoção, o trânsito foi liberado.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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