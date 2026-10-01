Um acidente envolvendo dois veículos deixou dois motoristas com ferimentos leves na manhã desta quinta-feira (1º), na região da Nova Pompeu, em Araçatuba.
A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Luiz Nogueira Martins. Conforme as informações preliminares apuradas no local, uma picape teria avançado a sinalização de parada ao atravessar a via e atingido uma caminhonete que seguia no sentido Saudade–América do Sul.
Com a força da batida, a caminhonete acabou tombando na pista.
Os dois condutores foram atendidos e apresentavam apenas ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana foram mobilizadas para prestar atendimento e organizar o trânsito.
Durante o socorro e a retirada dos veículos, o trecho precisou ser temporariamente interditado. Após a remoção, o trânsito foi liberado.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
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