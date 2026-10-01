Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (30), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a PM, policiais realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria em atitude considerada suspeita.

Durante a busca pessoal, foram encontrados 85 pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína. Os policiais também apreenderam R$ 200 em dinheiro e um aparelho celular.