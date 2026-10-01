01 de outubro de 2026
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SÃO JOSÉ

Homem é preso com cocaína durante abordagem em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais também apreenderam R$ 200 e um celular durante patrulhamento no bairro São José
Policiais também apreenderam R$ 200 e um celular durante patrulhamento no bairro São José

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (30), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a PM, policiais realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria em atitude considerada suspeita.

Durante a busca pessoal, foram encontrados 85 pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína. Os policiais também apreenderam R$ 200 em dinheiro e um aparelho celular.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba.

A prisão foi ratificada pela autoridade policial, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

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