Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (30), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro São José, em Araçatuba.
Segundo a PM, policiais realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o suspeito, que estaria em atitude considerada suspeita.
Durante a busca pessoal, foram encontrados 85 pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína. Os policiais também apreenderam R$ 200 em dinheiro e um aparelho celular.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Araçatuba.
A prisão foi ratificada pela autoridade policial, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.