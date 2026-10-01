01 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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AVANHANDAVA

Homem agride companheira e volta com machadinha para ameaçá-la

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito foi preso em flagrante após retornar ao imóvel durante atendimento policial
Suspeito foi preso em flagrante após retornar ao imóvel durante atendimento policial

Na madrugada desta quinta-feira (1º), um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira e ameaçá-la de morte com uma machadinha, em Avanhandava.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais constataram que a vítima havia sido agredida com socos e chutes.

Ainda conforme o registro, além das agressões, o homem teria utilizado uma machadinha para fazer ameaças de morte contra a companheira.

Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito teria retornado ao local ainda portando a arma branca. Ele foi abordado pelos policiais e preso em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial, que adotou as medidas de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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