Na madrugada desta quinta-feira (1º), um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira e ameaçá-la de morte com uma machadinha, em Avanhandava.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais constataram que a vítima havia sido agredida com socos e chutes.
Ainda conforme o registro, além das agressões, o homem teria utilizado uma machadinha para fazer ameaças de morte contra a companheira.
Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito teria retornado ao local ainda portando a arma branca. Ele foi abordado pelos policiais e preso em flagrante.
A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial, que adotou as medidas de Polícia Judiciária. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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