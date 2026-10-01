Um comerciante de Araçatuba teve um prejuízo estimado em R$ 45 mil após cair em um golpe aplicado por telefone.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado ontem (30), a primeira ligação foi feita por um homem que utilizava a fotografia de um advogado em seu perfil. Ele se apresentou como representante jurídico do comerciante e afirmou que, na sequência, a vítima receberia uma ligação de um promotor.

Pouco depois, outro homem entrou em contato e se apresentou como membro do Ministério Público. Durante a conversa, o golpista teria informado supostos procedimentos que deveriam ser realizados para evitar o pagamento de taxas e impostos.