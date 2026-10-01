Um comerciante de Araçatuba teve um prejuízo estimado em R$ 45 mil após cair em um golpe aplicado por telefone.
Segundo o boletim de ocorrência divulgado ontem (30), a primeira ligação foi feita por um homem que utilizava a fotografia de um advogado em seu perfil. Ele se apresentou como representante jurídico do comerciante e afirmou que, na sequência, a vítima receberia uma ligação de um promotor.
Pouco depois, outro homem entrou em contato e se apresentou como membro do Ministério Público. Durante a conversa, o golpista teria informado supostos procedimentos que deveriam ser realizados para evitar o pagamento de taxas e impostos.
Convencido de que estava falando com autoridades ou representantes legais, o comerciante realizou uma série de operações financeiras.
Entre as movimentações está a contratação de um empréstimo de R$ 26.865, além de uma operação de aproximadamente R$ 10 mil por meio de cartão bancário e outra de R$ 9 mil no Mercado Pago.
Após realizar as transações, o comerciante desconfiou que havia sido enganado e procurou a polícia.
A vítima apresentou aos investigadores registros das conversas e comprovantes das movimentações financeiras. A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelo golpe.
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