01 de outubro de 2026
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PREJUIZO

Comerciante de Araçatuba perde R$ 45 mil em golpe por telefone

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Criminosos se passaram por advogado e promotor para convencer vítima a transferir dinheiro
Criminosos se passaram por advogado e promotor para convencer vítima a transferir dinheiro

Um comerciante de Araçatuba  teve um prejuízo estimado em R$ 45 mil após cair em um golpe aplicado por telefone. 

Segundo o boletim de ocorrência divulgado ontem (30), a primeira ligação foi feita por um homem que utilizava a fotografia de um advogado em seu perfil. Ele se apresentou como representante jurídico do comerciante e afirmou que, na sequência, a vítima receberia uma ligação de um promotor.

Pouco depois, outro homem entrou em contato e se apresentou como membro do Ministério Público. Durante a conversa, o golpista teria informado supostos procedimentos que deveriam ser realizados para evitar o pagamento de taxas e impostos.

Convencido de que estava falando com autoridades ou representantes legais, o comerciante realizou uma série de operações financeiras.

Entre as movimentações está a contratação de um empréstimo de R$ 26.865, além de uma operação de aproximadamente R$ 10 mil por meio de cartão bancário e outra de R$ 9 mil no Mercado Pago.

Após realizar as transações, o comerciante desconfiou que havia sido enganado e procurou a polícia.

A vítima apresentou aos investigadores registros das conversas e comprovantes das movimentações financeiras. A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelo golpe.

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