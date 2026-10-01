O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou essa semana que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) seja comunicado imediatamente para cumprir a decisão que cassou o diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, de Penápolis.

A determinação foi assinada pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques. Conforme o despacho, o acórdão que estabeleceu a cassação foi publicado em 14 de setembro de 2026.

A defesa do vereador apresentou embargos de declaração e também solicitou efeito suspensivo para tentar impedir a execução da decisão. Os pedidos ainda aguardam análise do relator.