01 de outubro de 2026
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POLÍTICA

TSE manda tribunal cumprir cassação de vereador de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmara de Penápolis
Decisão determina comunicação imediata para execução do acórdão que cassou diploma
Decisão determina comunicação imediata para execução do acórdão que cassou diploma

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou essa semana que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) seja comunicado imediatamente para cumprir a decisão que cassou o diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, de Penápolis.

A determinação foi assinada pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques. Conforme o despacho, o acórdão que estabeleceu a cassação foi publicado em 14 de setembro de 2026.

A defesa do vereador apresentou embargos de declaração e também solicitou efeito suspensivo para tentar impedir a execução da decisão. Os pedidos ainda aguardam análise do relator.

Mesmo assim, Nunes Marques citou o entendimento consolidado do TSE de que decisões da Corte Superior que resultam em cassação de mandato devem ser executadas imediatamente, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Com isso, o TRE-SP deverá adotar as medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão.

Entenda a cassação

A cassação está relacionada à utilização de recursos próprios na campanha eleitoral de 2024. Segundo as informações do processo, a legislação permitia que candidatos utilizassem recursos pessoais em valor equivalente a até 10% do limite total de gastos estabelecido para o cargo.

Em Penápolis, o teto de despesas para a campanha de vereador naquele ano foi fixado em R$ 25.791,29. O limite de autofinanciamento, portanto, correspondia a aproximadamente R$ 2,5 mil. Rodolfo declarou ter utilizado R$ 8.994,28 em recursos próprios, valor equivalente a cerca de 34,9% do limite total de gastos.

Nas eleições de 2024, Rodolfo recebeu 835 votos e foi eleito pelo PSD. 

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