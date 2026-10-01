O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou essa semana que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) seja comunicado imediatamente para cumprir a decisão que cassou o diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, de Penápolis.
A determinação foi assinada pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques. Conforme o despacho, o acórdão que estabeleceu a cassação foi publicado em 14 de setembro de 2026.
A defesa do vereador apresentou embargos de declaração e também solicitou efeito suspensivo para tentar impedir a execução da decisão. Os pedidos ainda aguardam análise do relator.
Mesmo assim, Nunes Marques citou o entendimento consolidado do TSE de que decisões da Corte Superior que resultam em cassação de mandato devem ser executadas imediatamente, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.
Com isso, o TRE-SP deverá adotar as medidas necessárias para dar cumprimento ao acórdão.
Entenda a cassação
A cassação está relacionada à utilização de recursos próprios na campanha eleitoral de 2024. Segundo as informações do processo, a legislação permitia que candidatos utilizassem recursos pessoais em valor equivalente a até 10% do limite total de gastos estabelecido para o cargo.
Em Penápolis, o teto de despesas para a campanha de vereador naquele ano foi fixado em R$ 25.791,29. O limite de autofinanciamento, portanto, correspondia a aproximadamente R$ 2,5 mil. Rodolfo declarou ter utilizado R$ 8.994,28 em recursos próprios, valor equivalente a cerca de 34,9% do limite total de gastos.
Nas eleições de 2024, Rodolfo recebeu 835 votos e foi eleito pelo PSD.
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