01 de outubro de 2026
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CHUVA COM VENTO

Vendaval arranca telhado e danifica ônibus escolares em Cardoso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Cardoso
Estrutura de almoxarifado foi atingida durante madrugada desta quarta-feira (30)
Estrutura de almoxarifado foi atingida durante madrugada desta quarta-feira (30)

Um vendaval provocou danos no almoxarifado da Prefeitura de Cardoso, aproximadamente 110 km de Araçatuba, durante a madrugada desta quarta-feira (30). A força do vento arrancou parte do telhado de zinco do imóvel e os materiais atingiram dois ônibus escolares que estavam estacionados no local.

Os veículos tiveram danos provocados pelos destroços. Apesar do prejuízo à estrutura e à frota, a Prefeitura informou que o transporte e o atendimento aos alunos da rede municipal não foram afetados.

Após o temporal, a Defesa Civil interditou o espaço para garantir a segurança durante a retirada das estruturas danificadas e dos materiais que ficaram espalhados pela área.

Não houve registro de pessoas feridas durante o acidente. De acordo com a IPMET da Unesp, a cidade deve ter mais cuva ao longo da semana.

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