Um vendaval provocou danos no almoxarifado da Prefeitura de Cardoso, aproximadamente 110 km de Araçatuba, durante a madrugada desta quarta-feira (30). A força do vento arrancou parte do telhado de zinco do imóvel e os materiais atingiram dois ônibus escolares que estavam estacionados no local.

Os veículos tiveram danos provocados pelos destroços. Apesar do prejuízo à estrutura e à frota, a Prefeitura informou que o transporte e o atendimento aos alunos da rede municipal não foram afetados.

Após o temporal, a Defesa Civil interditou o espaço para garantir a segurança durante a retirada das estruturas danificadas e dos materiais que ficaram espalhados pela área.