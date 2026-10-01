Uma mulher foi abordada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (30), em Birigui, enquanto conduzia uma motocicleta que estava com a placa de identificação adulterada.

A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização de trânsito na Avenida Oswaldo Giampietro Primo. Inicialmente, os policiais pararam a motociclista porque ela trafegava com a viseira do capacete levantada e utilizava chinelos.

Durante a verificação do veículo, a equipe constatou que a placa não correspondia ao padrão original. A identificação estava em uma chapa metálica com os números pintados manualmente com tinta preta. Apenas a tarjeta da placa era original.