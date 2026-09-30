Cinco pessoas morreram em acidentes registrados nas rodovias da região de Araçatuba desde o fim de semana. As ocorrências foram em Barbosa, Buritama e Brejo Alegre e reforçam o alerta para os riscos no trânsito.
Em Barbosa, duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Quatro crianças que estavam no automóvel ficaram gravemente feridas e permanecem internadas na Santa Casa de Araçatuba.
Em Buritama, um capotamento deixou uma pessoa morta. Já em Brejo Alegre, uma colisão frontal entre dois veículos provocou outras duas mortes.
Região teve 51 mortes até agosto
Dados do Infosiga apontam que 51 pessoas morreram em acidentes nas rodovias e estradas dos 42 municípios da Região Administrativa de Araçatuba entre janeiro e agosto deste ano.
No mesmo período de 2025, foram 52 mortes. A comparação indica estabilidade no número de vítimas fatais, com redução de apenas um óbito.
Com a proximidade das festas de fim de ano, período em que o movimento nas estradas tende a aumentar, a Polícia Militar Rodoviária reforça as orientações aos motoristas.
Segundo a aspirante Jayne Mendes Rodrigues, os condutores devem verificar principalmente as condições dos freios e pneus antes de viajar, além de evitar o uso do celular ao volante e nunca associar o consumo de bebida alcoólica à direção.
“Um momento de distração pode ser fatal. Também é importante não associar bebida à direção. A embriaguez ao volante é um dos motivos mais relevantes para sinistros de trânsito”, afirmou.
A policial também orienta os motoristas a respeitarem os limites de velocidade, as regras de ultrapassagem e a capacidade de passageiros dos veículos.
Cinto reduz gravidade
Outro ponto destacado pela Polícia Rodoviária é o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes.
“Além de um item obrigatório, é um item que salva vidas. Quando o condutor e os passageiros estão de cinto de segurança, diminui a gravidade do sinistro”, explicou Jayne.
Segundo a aspirante, sem o equipamento, o ocupante pode ser ejetado do veículo durante uma colisão, aumentando o risco de ferimentos graves e morte.
A Polícia Militar Rodoviária também realiza operações de fiscalização, inclusive em conjunto com outros órgãos, para combater a embriaguez ao volante.
“A segurança começa na decisão do motorista. O motorista precisa decidir dirigir com cautela, não beber antes de pegar o veículo”, ressaltou.
Para quem pretende consumir bebida alcoólica, a orientação é definir previamente uma pessoa que não beberá para conduzir o veículo ou utilizar transporte por aplicativo. Segundo a aspirante, a fiscalização deverá ser intensificada durante os períodos de festas.
Acidentes deixam consequências
As mortes, porém, representam apenas parte das consequências dos acidentes. Para sobreviventes, os efeitos podem significar internações, cirurgias e tratamentos prolongados.
Marcelo Gati sofreu ferimentos graves em um acidente na madrugada de segunda-feira e precisou de atendimento médico. Segundo o filho, Victor Gati, ele teve fraturas expostas e perdeu grande quantidade de sangue.
Marcelo recebeu transfusões para estabilização do quadro antes de ser submetido a uma cirurgia.
“O que salvou ele, podemos dizer, foi a doação de sangue, porque meu pai precisou de bastante sangue para se recuperar um pouco, tentar estabilizar e, à noite, fazer a cirurgia”, relatou Victor.
A experiência levou a família a fazer um apelo por novos doadores.
“Vamos todo mundo se juntar para doar sangue. Não somente para salvar a vida do meu pai, mas também vidas de outras pessoas que estão, às vezes, em um caso igual ao dele, melhor ou pior”, afirmou.
Victor reforçou a importância da mobilização. “Realmente isso salva vidas. Salvou a do meu pai e vem salvando a de muita gente.”
Enquanto vítimas e familiares enfrentam as consequências dos acidentes, a Polícia Militar Rodoviária reforça que medidas adotadas antes e durante as viagens — como respeito às normas de trânsito, atenção ao volante e ausência de consumo de álcool — contribuem para reduzir os riscos nas rodovias.
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