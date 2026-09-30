Cinco pessoas morreram em acidentes registrados nas rodovias da região de Araçatuba desde o fim de semana. As ocorrências foram em Barbosa, Buritama e Brejo Alegre e reforçam o alerta para os riscos no trânsito.

Em Barbosa, duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Quatro crianças que estavam no automóvel ficaram gravemente feridas e permanecem internadas na Santa Casa de Araçatuba.

Em Buritama, um capotamento deixou uma pessoa morta. Já em Brejo Alegre, uma colisão frontal entre dois veículos provocou outras duas mortes.