Araçatuba aplicou 22,95% das receitas próprias em ações e serviços públicos de Saúde entre janeiro e agosto de 2026. O percentual corresponde a R$ 120,73 milhões e supera o mínimo legal de 15%.
Os dados foram apresentados pela secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa de Paula, durante audiência pública realizada na terça-feira (29), na Câmara Municipal. A prestação de contas corresponde ao segundo quadrimestre, período de maio a agosto. A Prefeitura também divulgou nesta quarta-feira (30) os principais indicadores apresentados na audiência.
No acumulado até agosto, a base de receitas considerada para o cálculo da aplicação mínima foi de R$ 526,11 milhões. Os R$ 120,73 milhões aplicados pelo município representam 22,95% desse total. A divulgação oficial da Prefeitura confirma o valor exato de R$ 120.736.005,61.
Recursos para a Saúde
De acordo com os dados apresentados na audiência, as transferências ao Fundo Municipal de Saúde somaram R$ 181,71 milhões entre janeiro e agosto.
Desse total, o município respondeu por R$ 120,73 milhões, equivalentes a 66,53%. A União participou com R$ 53,66 milhões, ou 29,57%, enquanto o Estado respondeu por R$ 7,07 milhões, equivalentes a 3,90%.
Além da execução orçamentária, o relatório apresentou indicadores assistenciais, epidemiológicos e de produção dos serviços municipais.
Mortalidade infantil recua
Entre os indicadores está a mortalidade infantil. No segundo quadrimestre, Araçatuba registrou três mortes de crianças menores de 1 ano entre 659 nascidos vivos, com taxa de 4,55 óbitos para cada mil nascidos vivos.
No primeiro quadrimestre, foram 14 mortes entre 690 nascidos vivos, com taxa de 20,29 por mil. A redução entre os dois períodos foi de 77,58%. No acumulado de janeiro a agosto, a taxa ficou em 12,60 por mil, abaixo da meta pactuada de 13 por mil.
O relatório também contabilizou 6.727 internações hospitalares no segundo quadrimestre. As doenças do aparelho digestivo aparecem entre as principais causas, com 866 internações.
Nos dados parciais de mortalidade de 2026, as doenças do aparelho circulatório aparecem como principal grupo de causas, com 234 registros.
Mais de 2 mil viagens
O TFD (Transporte Fora do Domicílio) realizou 2.084 viagens no segundo quadrimestre e transportou 7.466 passageiros. Já no transporte dentro do município foram contabilizadas 9.251 remoções, incluindo 4.646 deslocamentos para hemodiálise. Os números também constam na divulgação oficial da Prefeitura.
Serviços são questionados
Após a apresentação, vereadores e moradores fizeram questionamentos à equipe da Secretaria de Saúde.
Entre os assuntos abordados estavam a possível qualificação das UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2 para atendimento 24 horas, a conclusão das obras da UBS do Porto Real e uma eventual ampliação das equipes de Saúde da Família.
Também foram discutidos o atendimento a gestantes na Atenção Primária e na Santa Casa, o transporte das equipes de zoonoses e a possibilidade de ajuda de custo para pacientes atendidos pelo TFD.
Moradores levantaram questões sobre limpeza e sinalização das UBSs, vacinação de animais comunitários e abandonados, atendimento odontológico 24 horas e realização de ressonância magnética com sedação para pacientes atípicos.
A previsão de entrega do novo pronto-socorro municipal também esteve entre os assuntos discutidos.
A audiência foi presidida pelo vereador Fernando Fabris (PL).
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.