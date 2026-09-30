Araçatuba aplicou 22,95% das receitas próprias em ações e serviços públicos de Saúde entre janeiro e agosto de 2026. O percentual corresponde a R$ 120,73 milhões e supera o mínimo legal de 15%.

Os dados foram apresentados pela secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa de Paula, durante audiência pública realizada na terça-feira (29), na Câmara Municipal. A prestação de contas corresponde ao segundo quadrimestre, período de maio a agosto. A Prefeitura também divulgou nesta quarta-feira (30) os principais indicadores apresentados na audiência.

No acumulado até agosto, a base de receitas considerada para o cálculo da aplicação mínima foi de R$ 526,11 milhões. Os R$ 120,73 milhões aplicados pelo município representam 22,95% desse total. A divulgação oficial da Prefeitura confirma o valor exato de R$ 120.736.005,61.