30 de setembro de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Mulher é presa com skunk em mala na Rondon em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Rodoviária
A Polícia Militar Rodoviária estimou em R$ 130 mil o prejuízo causado ao crime organizado com a apreensão
A Polícia Militar Rodoviária estimou em R$ 130 mil o prejuízo causado ao crime organizado com a apreensão

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 26 pacotes de skunk e capturou uma mulher procurada pela Justiça na manhã desta quarta-feira (30), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 6h30, no km 527,4, sentido leste.

Segundo o 2º BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) participava da Operação Impacto quando abordou um ônibus que fazia o itinerário entre Campo Grande (MS) e Bauru.

Droga estava em mala

Durante a fiscalização, os policiais abordaram uma passageira que, conforme a corporação, demonstrou nervosismo e deu respostas imprecisas sobre o destino da viagem.

Na sequência, a equipe vistoriou as bagagens no compartimento de carga do ônibus. Dentro de uma mala atribuída à passageira, os policiais encontraram 26 pacotes de skunk.

A Polícia Militar Rodoviária estimou em R$ 130 mil o prejuízo causado ao crime organizado com a apreensão. O comunicado divulgado pela corporação não informou o peso total da droga.

Mandado por tráfico

Após identificar a passageira, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram, segundo o 2º BPRv, a existência de um mandado de prisão contra ela relacionado ao crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. A mulher permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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