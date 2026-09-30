A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 26 pacotes de skunk e capturou uma mulher procurada pela Justiça na manhã desta quarta-feira (30), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 6h30, no km 527,4, sentido leste.

Segundo o 2º BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) participava da Operação Impacto quando abordou um ônibus que fazia o itinerário entre Campo Grande (MS) e Bauru.