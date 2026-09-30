Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal), na madrugada desta quarta-feira (30), em Araçatuba.

Equipes do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento) faziam rondas pela região da rua Judith Marcharetti quando avistaram um grupo de pessoas em frente a uma residência.

Segundo informações apuradas pela reportagem, ao perceberem a aproximação da viatura, algumas pessoas correram para dentro do imóvel. Durante a abordagem, um homem fugiu a pé pelos fundos da residência e tentou escapar por um terreno.