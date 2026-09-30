30 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem foge da GCM e é preso com drogas em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 28 anos tentou escapar do cerco da GCM, mas acabou localizado por outra equipe com cocaína e crack
Homem de 28 anos tentou escapar do cerco da GCM, mas acabou localizado por outra equipe com cocaína e crack

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal), na madrugada desta quarta-feira (30), em Araçatuba.

Equipes do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento) faziam rondas pela região da rua Judith Marcharetti quando avistaram um grupo de pessoas em frente a uma residência.

Segundo informações apuradas pela reportagem, ao perceberem a aproximação da viatura, algumas pessoas correram para dentro do imóvel. Durante a abordagem, um homem fugiu a pé pelos fundos da residência e tentou escapar por um terreno.

A movimentação foi comunicada às demais equipes pelo rádio, e os agentes montaram um cerco na região. Durante a fuga, o suspeito teria pulado um muro e chegado à rua São Sebastião.

Com as características do homem e a direção seguida por ele, outra equipe do GEP conseguiu localizá-lo e abordá-lo na rua Isamar.

Drogas apreendidas

Na revista pessoal, os guardas encontraram 41 microtubos contendo cocaína e 23 porções de crack, conforme o registro da ocorrência.

Antes de ser encaminhado à autoridade policial, o homem recebeu atendimento no PSM (Pronto-Socorro Municipal). Conforme informado à reportagem, ele apresentava lesões relacionadas a uma infecção nas mãos, braços e antebraço.

Após o atendimento médico, o suspeito foi levado para as providências de polícia judiciária. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

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