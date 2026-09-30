Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça em razão de condenação por roubo, foi preso na terça-feira (29) durante uma operação do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em conjunto com o Policiamento Rodoviário, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.

A prisão ocorreu durante a fiscalização de um ônibus que seguia pela pista leste da rodovia. A operação contou com equipes do Canil do Baep e os cães policiais Ajax e Hera.

Durante a abordagem dos passageiros, os policiais desconfiaram dos documentos apresentados por um dos ocupantes. O homem portava um RG e uma Carteira de Trabalho com dados que, segundo a polícia, não correspondiam à sua identidade.