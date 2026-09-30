Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça em razão de condenação por roubo, foi preso na terça-feira (29) durante uma operação do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em conjunto com o Policiamento Rodoviário, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.
A prisão ocorreu durante a fiscalização de um ônibus que seguia pela pista leste da rodovia. A operação contou com equipes do Canil do Baep e os cães policiais Ajax e Hera.
Durante a abordagem dos passageiros, os policiais desconfiaram dos documentos apresentados por um dos ocupantes. O homem portava um RG e uma Carteira de Trabalho com dados que, segundo a polícia, não correspondiam à sua identidade.
Documentos eram do irmão
Conforme o registro da ocorrência, durante a abordagem o homem admitiu que utilizava documentos do próprio irmão. Segundo a polícia, também havia indícios de falsificação.
Após consulta ao sistema Muralha Paulista, os policiais identificaram o homem e constataram a existência de mandado de prisão definitiva relacionado a uma condenação por roubo.
Durante a revista pessoal, foram encontrados um telefone celular e dinheiro na mochila dele.
Prisão foi ratificada
O homem foi preso em flagrante pelo uso de documento falso e também teve cumprido o mandado de prisão.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Conforme o registro policial, houve necessidade do uso de algemas diante do risco de fuga e por razões de segurança.
Na CPJ, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo uso de documento falso e formalizou o cumprimento do mandado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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