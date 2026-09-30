30 de setembro de 2026
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MANDADO CUMPRIDO

Procurado por roubo é preso com documento falso na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Artesp
Rodovia Marechal Rondon (SP-300), onde homem procurado pela Justiça foi preso durante fiscalização de um ônibus em Valparaíso
Rodovia Marechal Rondon (SP-300), onde homem procurado pela Justiça foi preso durante fiscalização de um ônibus em Valparaíso

Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça em razão de condenação por roubo, foi preso na terça-feira (29) durante uma operação do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em conjunto com o Policiamento Rodoviário, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso.

A prisão ocorreu durante a fiscalização de um ônibus que seguia pela pista leste da rodovia. A operação contou com equipes do Canil do Baep e os cães policiais Ajax e Hera.

Durante a abordagem dos passageiros, os policiais desconfiaram dos documentos apresentados por um dos ocupantes. O homem portava um RG e uma Carteira de Trabalho com dados que, segundo a polícia, não correspondiam à sua identidade.

Documentos eram do irmão

Conforme o registro da ocorrência, durante a abordagem o homem admitiu que utilizava documentos do próprio irmão. Segundo a polícia, também havia indícios de falsificação.

Após consulta ao sistema Muralha Paulista, os policiais identificaram o homem e constataram a existência de mandado de prisão definitiva relacionado a uma condenação por roubo.

Durante a revista pessoal, foram encontrados um telefone celular e dinheiro na mochila dele.

Prisão foi ratificada

O homem foi preso em flagrante pelo uso de documento falso e também teve cumprido o mandado de prisão.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Conforme o registro policial, houve necessidade do uso de algemas diante do risco de fuga e por razões de segurança.

Na CPJ, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo uso de documento falso e formalizou o cumprimento do mandado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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