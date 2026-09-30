Um homem de 65 anos foi detido após a Polícia Militar localizar uma pistola municiada dentro de um bar, na noite desta terça-feira (29), no bairro Gasparelli, em Andradina.

A ocorrência foi registrada durante uma ação de policiais da ROCAM, com apoio das equipes de Tático Comando e Comando Delegada. Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que o proprietário do estabelecimento estaria mantendo uma arma de fogo no local.

Durante a averiguação, o homem confirmou que possuía uma pistola Smith & Wesson, calibre .32. A arma estava carregada com cinco cartuchos e permanecia em uma área aberta ao público do estabelecimento.