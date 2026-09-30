30 de setembro de 2026
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OUVIDO E LIBERADO

Dono de bar é detido com pistola municiada em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Homem de 65 anos mantinha arma calibre .32 em área aberta ao público, diz PM
Homem de 65 anos mantinha arma calibre .32 em área aberta ao público, diz PM

Um homem de 65 anos foi detido após a Polícia Militar localizar uma pistola municiada dentro de um bar, na noite desta terça-feira (29), no bairro Gasparelli, em Andradina.

A ocorrência foi registrada durante uma ação de policiais da ROCAM, com apoio das equipes de Tático Comando e Comando Delegada. Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que o proprietário do estabelecimento estaria mantendo uma arma de fogo no local.

Durante a averiguação, o homem confirmou que possuía uma pistola Smith & Wesson, calibre .32. A arma estava carregada com cinco cartuchos e permanecia em uma área aberta ao público do estabelecimento.

O proprietário foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade policial registrou a ocorrência por posse de arma de fogo e arbitrou fiança.

Após o pagamento do valor estabelecido, o homem foi liberado.

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