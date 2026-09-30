Duas mulheres, de 31 e 37 anos, foram presas por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (29), durante uma abordagem da Polícia Militar em Suzanápolis.
De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento pela Avenida Antônio Jesus Pastorelli quando abordaram um Toyota Etios ocupado por duas mulheres e um homem. A equipe informou que havia suspeitas de que o veículo estaria relacionado ao tráfico de drogas.
Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do automóvel. Nas buscas, foram encontrados meio tijolo de uma substância aparentando ser crack, um tijolo de material semelhante à maconha e R$ 470 em dinheiro.
As duas mulheres foram levadas à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada e o flagrante por tráfico de drogas foi registrado.
Elas permaneceram presas e ficaram à disposição da Justiça. O homem que estava no veículo não foi apontado como preso na ocorrência.
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