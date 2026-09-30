30 de setembro de 2026
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SUZANÁPOLIS

Odor de maconha em carro leva PM a apreender crack e droga

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Duas mulheres foram presas após abordagem de veículo na Avenida Antônio Jesus Pastorelli
Duas mulheres foram presas após abordagem de veículo na Avenida Antônio Jesus Pastorelli

Duas mulheres, de 31 e 37 anos, foram presas por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (29), durante uma abordagem da Polícia Militar em Suzanápolis.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento pela Avenida Antônio Jesus Pastorelli quando abordaram um Toyota Etios ocupado por duas mulheres e um homem. A equipe informou que havia suspeitas de que o veículo estaria relacionado ao tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do automóvel. Nas buscas, foram encontrados meio tijolo de uma substância aparentando ser crack, um tijolo de material semelhante à maconha e R$ 470 em dinheiro.

As duas mulheres foram levadas à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada e o flagrante por tráfico de drogas foi registrado.

Elas permaneceram presas e ficaram à disposição da Justiça. O homem que estava no veículo não foi apontado como preso na ocorrência.

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