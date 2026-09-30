30 de setembro de 2026
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MIRASSOL

Médico é detido suspeito de agarrar e tentar beijar paciente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovem de 21 anos afirma que foi abordada pelo profissional em duas ocasiões
Jovem de 21 anos afirma que foi abordada pelo profissional em duas ocasiões

Um médico foi detido na tarde desta terça-feira (29), em Mirassol, a aproximadamente 110 km de Araçatuba, suspeito de assediar uma paciente dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A vítima tem 21 anos e relatou à polícia que teria sido abordada pelo médico em duas ocasiões. O primeiro episódio teria ocorrido na sexta-feira (25). Já nesta terça, segundo o relato da jovem, o profissional teria novamente se aproximado dela, agarrado seu corpo e tentado beijá-la.

A Polícia Militar foi acionada após o segundo episódio. O médico foi localizado e levado para a Delegacia de Polícia de Mirassol, onde o caso foi registrado e será investigado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que abriu uma sindicância para apurar a denúncia.

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