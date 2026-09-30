Um médico foi detido na tarde desta terça-feira (29), em Mirassol, a aproximadamente 110 km de Araçatuba, suspeito de assediar uma paciente dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A vítima tem 21 anos e relatou à polícia que teria sido abordada pelo médico em duas ocasiões. O primeiro episódio teria ocorrido na sexta-feira (25). Já nesta terça, segundo o relato da jovem, o profissional teria novamente se aproximado dela, agarrado seu corpo e tentado beijá-la.

A Polícia Militar foi acionada após o segundo episódio. O médico foi localizado e levado para a Delegacia de Polícia de Mirassol, onde o caso foi registrado e será investigado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que abriu uma sindicância para apurar a denúncia.