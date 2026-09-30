Birigui terá uma programação especial do Outubro Rosa ao longo de outubro, com ampliação da oferta de mamografias e horários diferenciados para a coleta do exame preventivo do colo do útero.
A agenda de mamografias será reforçada na Santa Casa de Birigui, além dos atendimentos realizados normalmente. Os exames adicionais ocorrerão aos sábados pela manhã durante o mês e também às quartas, quintas e sextas-feiras à tarde.
A ampliação atende mulheres que já têm pedido médico e aguardam na fila para realizar a mamografia. Não é necessário solicitar um novo pedido.
Já o exame preventivo do colo do útero terá horários especiais em cinco Unidades Básicas de Saúde: Cidade Jardim, Tijuca, Santana, Colinas e Portal da Pérola. As coletas serão feitas às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, sem necessidade de agendamento.
O atendimento é voltado a mulheres de 25 a 64 anos que não fizeram o exame no último ano.
As ações também serão levadas a indústrias de Birigui durante o mês, com orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde feminina.
Dia D
O principal mutirão da campanha será realizado no sábado, 17 de outubro, das 8h às 13h. As 11 UBSs do município e a Saúde da Mulher, no Centro Médico de Especialidades, estarão abertas para atendimentos relacionados à campanha.
Durante o Dia D, também poderão ser solicitadas mamografias para mulheres de 40 a 49 anos que não fizeram o exame no último ano e para aquelas de 50 a 74 anos que não realizaram o procedimento nos últimos dois anos.
Para o atendimento, é necessário levar documento com foto e cartão do SUS.
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