Birigui terá uma programação especial do Outubro Rosa ao longo de outubro, com ampliação da oferta de mamografias e horários diferenciados para a coleta do exame preventivo do colo do útero.

A agenda de mamografias será reforçada na Santa Casa de Birigui, além dos atendimentos realizados normalmente. Os exames adicionais ocorrerão aos sábados pela manhã durante o mês e também às quartas, quintas e sextas-feiras à tarde.

A ampliação atende mulheres que já têm pedido médico e aguardam na fila para realizar a mamografia. Não é necessário solicitar um novo pedido.