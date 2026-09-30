Penápolis terá uma programação especial ao longo de outubro para comemorar os 118 anos de fundação do município. Entre as principais atrações estão os shows de Fernando & Sorocaba, Murilo Huff e Israel & Rodolffo, que serão realizados durante o 2º Penápolis Rodeio Show.
O rodeio está marcado para os dias 22, 23 e 24 de outubro, no Recinto de Exposições Prefeito Jandira Trench. A festa integra o calendário comemorativo do aniversário da cidade, celebrado oficialmente em 25 de outubro.
A programação também contará com eventos culturais e atividades voltadas às famílias. No dia 11 de outubro, será realizada a tradicional Festa das Crianças, das 16h às 20h, no Parque Maria Chica.
Outro destaque será o tradicional Desfile de Aniversário, que neste ano acontecerá no dia 16 de outubro, às 19h, na Avenida Luis Osório, no Centro.
A mudança na data do desfile ocorre porque o aniversário de Penápolis será celebrado em um domingo de eleição. Além disso, o período coincidirá com o rodeio. A realização do desfile no período noturno também foi definida como forma de amenizar os efeitos das altas temperaturas características do mês.
A programação começa no dia 9 de outubro, com a apresentação do espetáculo teatral Aquele que tem os pés inchados, às 20h, no Teatro Municipal.
História
A história de Penápolis está ligada ao processo de ocupação do Noroeste Paulista e à expansão do café pela região. Os primeiros núcleos de povoamento surgiram ainda no século XIX, mas foi com a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que o processo de colonização ganhou força e impulsionou o desenvolvimento econômico e urbano. Em 25 de outubro de 1908, foi criado o Patrimônio de Santa Cruz do Avanhandava, marco que antecedeu a formação do município. No ano seguinte, em 17 de novembro de 1909, foi criado o Distrito de Paz de Penápolis, nome dado em homenagem ao então presidente da República Afonso Pena, falecido naquele ano. Desde então, a cidade passou por diferentes fases de crescimento e se consolidou como um dos municípios importantes da região Noroeste do Estado de São Paulo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.