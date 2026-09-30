Penápolis terá uma programação especial ao longo de outubro para comemorar os 118 anos de fundação do município. Entre as principais atrações estão os shows de Fernando & Sorocaba, Murilo Huff e Israel & Rodolffo, que serão realizados durante o 2º Penápolis Rodeio Show.

O rodeio está marcado para os dias 22, 23 e 24 de outubro, no Recinto de Exposições Prefeito Jandira Trench. A festa integra o calendário comemorativo do aniversário da cidade, celebrado oficialmente em 25 de outubro.

A programação também contará com eventos culturais e atividades voltadas às famílias. No dia 11 de outubro, será realizada a tradicional Festa das Crianças, das 16h às 20h, no Parque Maria Chica.