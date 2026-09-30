30 de setembro de 2026
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AÇÃO NA RONDON

Homem é parado por usar celular em moto e acaba preso com drogas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Droga estava nos bolsos e no baú de uma Honda Biz, segundo a polícia
Droga estava nos bolsos e no baú de uma Honda Biz, segundo a polícia

Durante uma fiscalização da Operação Impacto, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Valparaíso nesta terça-feira (29). A abordagem ocorreu na altura do km 574, no sentido oeste.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma Honda Biz e foi parado após ser flagrado utilizando o celular enquanto pilotava. Durante a revista, os policiais encontraram porções de maconha nos bolsos do condutor e também no compartimento sob o banco da motocicleta.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 1,292 quilo de maconha, conforme o registro da ocorrência. A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 2,5 mil ao crime organizado.

Ainda de acordo com a corporação, o homem já possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Valparaíso, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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