Uma motocicleta Honda CG foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (29), durante fiscalização de trânsito na avenida Isaura Macarini Albani, em Birigui.

A abordagem ocorreu por volta das 12h25. Segundo a PM, a motocicleta, conduzida por uma mulher de 28 anos, apresentava as numerações do chassi e do motor suprimidas, o que impediu a conferência imediata da identificação original.

Durante consulta aos sistemas policiais, a equipe também constatou que a mulher não possuía habilitação para conduzir veículos.