30 de setembro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

PM apreende moto com sinais de identificação suprimidos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta tinha registro de furto e era conduzida por mulher de 28 anos que não possuía habilitação; veículo foi encaminhado para perícia
Motocicleta tinha registro de furto e era conduzida por mulher de 28 anos que não possuía habilitação; veículo foi encaminhado para perícia

Uma motocicleta Honda CG foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (29), durante fiscalização de trânsito na avenida Isaura Macarini Albani, em Birigui.

A abordagem ocorreu por volta das 12h25. Segundo a PM, a motocicleta, conduzida por uma mulher de 28 anos, apresentava as numerações do chassi e do motor suprimidas, o que impediu a conferência imediata da identificação original.

Durante consulta aos sistemas policiais, a equipe também constatou que a mulher não possuía habilitação para conduzir veículos.

Condutora disse que moto havia sido furtada

Questionada pelos policiais, a mulher declarou ser proprietária da motocicleta e informou que o veículo havia sido furtado em dezembro de 2025.

Segundo o relato dela à PM, a moto foi posteriormente recuperada, mas a remarcação dos sinais identificadores não teria sido realizada devido ao custo do procedimento.

Os policiais consultaram os registros e confirmaram a existência do boletim de ocorrência referente ao furto. A placa instalada na motocicleta também correspondia às informações registradas na ocorrência.

Motocicleta passará por perícia

Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. O exame deverá verificar sua identificação original e as alterações nos sinais identificadores.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.

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