Uma motocicleta Honda CG foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (29), durante fiscalização de trânsito na avenida Isaura Macarini Albani, em Birigui.
A abordagem ocorreu por volta das 12h25. Segundo a PM, a motocicleta, conduzida por uma mulher de 28 anos, apresentava as numerações do chassi e do motor suprimidas, o que impediu a conferência imediata da identificação original.
Durante consulta aos sistemas policiais, a equipe também constatou que a mulher não possuía habilitação para conduzir veículos.
Condutora disse que moto havia sido furtada
Questionada pelos policiais, a mulher declarou ser proprietária da motocicleta e informou que o veículo havia sido furtado em dezembro de 2025.
Segundo o relato dela à PM, a moto foi posteriormente recuperada, mas a remarcação dos sinais identificadores não teria sido realizada devido ao custo do procedimento.
Os policiais consultaram os registros e confirmaram a existência do boletim de ocorrência referente ao furto. A placa instalada na motocicleta também correspondia às informações registradas na ocorrência.
Motocicleta passará por perícia
Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. O exame deverá verificar sua identificação original e as alterações nos sinais identificadores.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil para as providências cabíveis.
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