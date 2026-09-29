Um motociclista de 44 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um Ford Fiesta na tarde desta terça-feira (29), em Birigui.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Cabo PM Luiz José Vito Filho com a rua Alfredo Zampieri, no bairro Jequitibá.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista do Fiesta, de 30 anos, seguia pela avenida no sentido centro-bairro e iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua Alfredo Zampieri.