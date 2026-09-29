29 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após colisão com carro em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 44 anos foi socorrido ao Pronto-Socorro após colisão no bairro Jequitibá; ele sofreu escoriações leves
Homem de 44 anos foi socorrido ao Pronto-Socorro após colisão no bairro Jequitibá; ele sofreu escoriações leves

Um motociclista de 44 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um Ford Fiesta na tarde desta terça-feira (29), em Birigui.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Cabo PM Luiz José Vito Filho com a rua Alfredo Zampieri, no bairro Jequitibá.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista do Fiesta, de 30 anos, seguia pela avenida no sentido centro-bairro e iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua Alfredo Zampieri.

Durante a manobra, o motorista relatou ter sentido um impacto na parte traseira do automóvel. Ao verificar o que havia ocorrido, percebeu que a motocicleta havia atingido o carro e que o motociclista estava caído no asfalto.

Motociclista foi levado ao pronto-socorro

Uma equipe de resgate foi acionada e encaminhou o motociclista ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Ele sofreu escoriações leves e foi liberado após receber atendimento médico.

Os dois condutores eram habilitados e os veículos estavam com a documentação regular.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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