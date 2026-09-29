Um motociclista de 44 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um Ford Fiesta na tarde desta terça-feira (29), em Birigui.
O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Cabo PM Luiz José Vito Filho com a rua Alfredo Zampieri, no bairro Jequitibá.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista do Fiesta, de 30 anos, seguia pela avenida no sentido centro-bairro e iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua Alfredo Zampieri.
Durante a manobra, o motorista relatou ter sentido um impacto na parte traseira do automóvel. Ao verificar o que havia ocorrido, percebeu que a motocicleta havia atingido o carro e que o motociclista estava caído no asfalto.
Motociclista foi levado ao pronto-socorro
Uma equipe de resgate foi acionada e encaminhou o motociclista ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Ele sofreu escoriações leves e foi liberado após receber atendimento médico.
Os dois condutores eram habilitados e os veículos estavam com a documentação regular.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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