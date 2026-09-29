Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (29), durante patrulhamento da Rocam em Birigui.
A ocorrência foi registrada no bairro Vila Bandeirantes. Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando viram o homem deixando um local conhecido pelas equipes por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.
De acordo com os policiais, ao perceber a presença da equipe, ele embarcou rapidamente em uma bicicleta e tentou deixar o local. A PM informou ainda que percebeu um volume na região da cintura, o que motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Mandado foi identificado em consulta
Na consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Penápolis e relacionado ao crime de furto qualificado.
Segundo a Polícia Militar, o homem tinha conhecimento da ordem judicial e não houve necessidade do uso de algemas.
Ele foi encaminhado para os procedimentos legais e permaneceu preso à disposição da Justiça.
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