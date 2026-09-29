29 de setembro de 2026
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MANDADO CUMPRIDO

Procurado por furto qualificado é preso pela Rocam em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem da Rocam ocorreu na Vila Bandeirantes após o suspeito tentar fugir de bicicleta ao perceber a aproximação dos policiais
Abordagem da Rocam ocorreu na Vila Bandeirantes após o suspeito tentar fugir de bicicleta ao perceber a aproximação dos policiais

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (29), durante patrulhamento da Rocam em Birigui.

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Bandeirantes. Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando viram o homem deixando um local conhecido pelas equipes por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, ao perceber a presença da equipe, ele embarcou rapidamente em uma bicicleta e tentou deixar o local. A PM informou ainda que percebeu um volume na região da cintura, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Mandado foi identificado em consulta

Na consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Penápolis e relacionado ao crime de furto qualificado.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha conhecimento da ordem judicial e não houve necessidade do uso de algemas.

Ele foi encaminhado para os procedimentos legais e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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