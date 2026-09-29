Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (29), durante patrulhamento da Rocam em Birigui.

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Bandeirantes. Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento quando viram o homem deixando um local conhecido pelas equipes por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, ao perceber a presença da equipe, ele embarcou rapidamente em uma bicicleta e tentou deixar o local. A PM informou ainda que percebeu um volume na região da cintura, o que motivou a abordagem.