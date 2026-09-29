Três das quatro crianças vítimas do grave acidente ocorrido na noite de domingo (27), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, permanecem em estado grave, porém estável. A atualização foi divulgada pela Santa Casa de Araçatuba nesta terça-feira (29).
As quatro crianças continuam internadas. Segundo o coordenador da UTI Pediátrica, três pacientes permanecem sob cuidados intensivos e apresentaram estabilidade clínica nas últimas horas.
O acidente aconteceu por volta das 19h15, no km 263,750 da SP-425. Um carro e um caminhão bateram de frente. Dois adultos que estavam no automóvel morreram no local, enquanto as quatro crianças que viajavam no banco traseiro ficaram feridas.
Menino de 6 anos segue intubado
Entre as crianças, o menino de 6 anos apresenta o quadro mais delicado. Na madrugada de segunda-feira (28), ele passou por uma laparotomia, procedimento cirúrgico na região abdominal.
De acordo com o boletim médico, o menino continua intubado. O estado é grave, mas clinicamente estável.
O menino de 9 anos passou por um longo procedimento cirúrgico na tarde de segunda-feira. A equipe médica realizou a correção de fraturas nos quatro membros.
Segundo o hospital, a cirurgia foi concluída com sucesso e a criança apresenta boa evolução no pós-operatório imediato.
Menina também passou por cirurgia
A menina de 10 anos também foi submetida a cirurgia na segunda-feira. O procedimento corrigiu uma fratura na perna esquerda e, conforme o boletim médico, ela apresenta quadro estável no pós-operatório.
O menino de 7 anos apresenta o quadro mais leve entre as quatro vítimas e já reúne critérios médicos para transferência à enfermaria.
A coordenação da UTI Pediátrica, entretanto, decidiu mantê-lo na unidade por razões humanitárias. Segundo o hospital, a medida busca preservar o bem-estar emocional da criança e permitir que permaneça próxima dos irmãos e do primo.
As equipes médica e multiprofissional da UTI Pediátrica continuam prestando assistência às quatro crianças e apoio aos familiares.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.