Três das quatro crianças vítimas do grave acidente ocorrido na noite de domingo (27), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, permanecem em estado grave, porém estável. A atualização foi divulgada pela Santa Casa de Araçatuba nesta terça-feira (29).

As quatro crianças continuam internadas. Segundo o coordenador da UTI Pediátrica, três pacientes permanecem sob cuidados intensivos e apresentaram estabilidade clínica nas últimas horas.

O acidente aconteceu por volta das 19h15, no km 263,750 da SP-425. Um carro e um caminhão bateram de frente. Dois adultos que estavam no automóvel morreram no local, enquanto as quatro crianças que viajavam no banco traseiro ficaram feridas.