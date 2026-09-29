29 de setembro de 2026
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APÓS O ACIDENTE

Três crianças seguem em estado grave após acidente na SP-425

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação | Arquivo
Entre as crianças, o menino de 6 anos apresenta o quadro mais delicado; na madrugada de segunda-feira (28), ele passou por uma laparotomia, procedimento cirúrgico realizado na região abdominal
Entre as crianças, o menino de 6 anos apresenta o quadro mais delicado; na madrugada de segunda-feira (28), ele passou por uma laparotomia, procedimento cirúrgico realizado na região abdominal

Três das quatro crianças vítimas do grave acidente ocorrido na noite de domingo (27), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barbosa, permanecem em estado grave, porém estável. A atualização foi divulgada pela Santa Casa de Araçatuba nesta terça-feira (29).

As quatro crianças continuam internadas. Segundo o coordenador da UTI Pediátrica, três pacientes permanecem sob cuidados intensivos e apresentaram estabilidade clínica nas últimas horas.

O acidente aconteceu por volta das 19h15, no km 263,750 da SP-425. Um carro e um caminhão bateram de frente. Dois adultos que estavam no automóvel morreram no local, enquanto as quatro crianças que viajavam no banco traseiro ficaram feridas.

Menino de 6 anos segue intubado

Entre as crianças, o menino de 6 anos apresenta o quadro mais delicado. Na madrugada de segunda-feira (28), ele passou por uma laparotomia, procedimento cirúrgico na região abdominal.

De acordo com o boletim médico, o menino continua intubado. O estado é grave, mas clinicamente estável.

O menino de 9 anos passou por um longo procedimento cirúrgico na tarde de segunda-feira. A equipe médica realizou a correção de fraturas nos quatro membros.

Segundo o hospital, a cirurgia foi concluída com sucesso e a criança apresenta boa evolução no pós-operatório imediato.

Menina também passou por cirurgia

A menina de 10 anos também foi submetida a cirurgia na segunda-feira. O procedimento corrigiu uma fratura na perna esquerda e, conforme o boletim médico, ela apresenta quadro estável no pós-operatório.

O menino de 7 anos apresenta o quadro mais leve entre as quatro vítimas e já reúne critérios médicos para transferência à enfermaria.

A coordenação da UTI Pediátrica, entretanto, decidiu mantê-lo na unidade por razões humanitárias. Segundo o hospital, a medida busca preservar o bem-estar emocional da criança e permitir que permaneça próxima dos irmãos e do primo.

As equipes médica e multiprofissional da UTI Pediátrica continuam prestando assistência às quatro crianças e apoio aos familiares.

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