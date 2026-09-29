A apreensão de 7,2 toneladas de maconha realizada em Santópolis do Aguapeí foi a maior registrada pela Polícia Militar Rodoviária no Estado de São Paulo em 2026. Considerando toda a Polícia Militar paulista, a ocorrência foi a segunda maior do ano.

A droga estava escondida entre caixas de linguiça transportadas por um caminhão abordado na segunda-feira (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa prejuízo estimado em R$ 9,3 milhões ao crime organizado.