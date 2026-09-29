A apreensão de 7,2 toneladas de maconha realizada em Santópolis do Aguapeí foi a maior registrada pela Polícia Militar Rodoviária no Estado de São Paulo em 2026. Considerando toda a Polícia Militar paulista, a ocorrência foi a segunda maior do ano.
A droga estava escondida entre caixas de linguiça transportadas por um caminhão abordado na segunda-feira (28), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).
Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa prejuízo estimado em R$ 9,3 milhões ao crime organizado.
Maior apreensão nas rodovias
O flagrante ocorreu durante a Operação Impacto e envolveu policiais do 2º BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) e integrantes da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado).
Durante a fiscalização do caminhão, as equipes encontraram 275 fardos de maconha escondidos entre as caixas de linguiça. Após a pesagem, a droga totalizou 7,2 toneladas.
O motorista, de 44 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele já possuía antecedentes criminais.
Após a ocorrência, o homem foi encaminhado à Polícia Federal, em Araçatuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Segunda maior apreensão da PM
Considerando toda a Polícia Militar no Estado, o volume apreendido em Santópolis do Aguapeí fica atrás apenas de uma ocorrência registrada em maio deste ano.
Na ocasião, segundo a corporação, policiais apreenderam 24 toneladas de maconha em Paulo de Faria, na região de São José do Rio Preto. A apreensão foi realizada por uma equipe do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante apoio a uma escolta de presos.
Com isso, a ocorrência em Santópolis do Aguapeí passou a ser, segundo a PM, a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar Rodoviária paulista em 2026 e a segunda maior considerando toda a Polícia Militar do Estado.
Prejuízo estimado em R$ 9,3 milhões
Para o comandante da Polícia Militar Rodoviária, coronel Hugo Araújo dos Santos, apreensões desse porte provocam impacto financeiro nas organizações criminosas e reforçam a importância da fiscalização nas rodovias.
“Cada grande apreensão como essa significa menos dinheiro nas mãos do crime organizado e menos drogas chegando às ruas”, afirmou o comandante.
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