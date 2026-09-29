Um homem de 62 anos foi internado em estado grave após relatar ter sido agredido por quatro pessoas em Araçatuba. A vítima sofreu fraturas no rosto e nas costelas e precisou ser intubada.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado desacordado pelo Samu em via pública, nas proximidades do Cristo Redentor, e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba.

Inicialmente, não estava esclarecido se os ferimentos haviam sido provocados por uma queda ou por agressão. Pessoas que estavam nas proximidades relataram que o homem poderia ter caído de uma altura de aproximadamente 1,5 metro.