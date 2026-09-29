Um homem de 62 anos foi internado em estado grave após relatar ter sido agredido por quatro pessoas em Araçatuba. A vítima sofreu fraturas no rosto e nas costelas e precisou ser intubada.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado desacordado pelo Samu em via pública, nas proximidades do Cristo Redentor, e encaminhado à Santa Casa de Araçatuba.
Inicialmente, não estava esclarecido se os ferimentos haviam sido provocados por uma queda ou por agressão. Pessoas que estavam nas proximidades relataram que o homem poderia ter caído de uma altura de aproximadamente 1,5 metro.
Vítima sofreu fraturas
De acordo com o registro policial, a vítima apresentava diversos ferimentos na cabeça. Exames apontaram fratura no lado direito da face, hematomas na cabeça e fraturas nas costelas.
O estado de saúde era considerado grave. Posteriormente, a equipe médica precisou intubar o paciente devido à dificuldade respiratória.
Homem relatou agressão antes de ser intubado
Antes da intubação, o homem relatou à Polícia Militar que havia sido agredido por quatro pessoas no dia 20 de setembro.
Conforme o boletim, ele afirmou conhecer um dos envolvidos, mas disse não conhecer os outros três. Também forneceu informações sobre a região onde a agressão teria ocorrido.
Durante as diligências, a Polícia Civil reuniu outras informações sobre o caso e confirmou a identificação da vítima.
Polícia investiga circunstâncias
Segundo o boletim de ocorrência, os elementos reunidos durante as diligências levaram ao registro do caso como lesão corporal.
A Polícia Civil requisitou exame ao IML (Instituto Médico Legal). A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da agressão e buscar a identificação dos envolvidos.
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