A investigação da Operação “Prazo Final” ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (28). A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro investigados detidos pela Polícia Civil durante a ação que apura um suposto esquema envolvendo extorsão, roubos, associação criminosa, usura - conhecida como agiotagem - e lavagem de dinheiro em Araçatuba.

Os quatro estavam recolhidos na Cadeia Pública de Penápolis desde o cumprimento dos mandados de prisão temporária. Com a nova decisão judicial, eles permanecerão presos preventivamente e deverão ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Araçatuba, e mobilizou 36 policiais civis do Deinter-10.