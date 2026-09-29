A investigação da Operação “Prazo Final” ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (28). A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro investigados detidos pela Polícia Civil durante a ação que apura um suposto esquema envolvendo extorsão, roubos, associação criminosa, usura - conhecida como agiotagem - e lavagem de dinheiro em Araçatuba.
Os quatro estavam recolhidos na Cadeia Pública de Penápolis desde o cumprimento dos mandados de prisão temporária. Com a nova decisão judicial, eles permanecerão presos preventivamente e deverão ser transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.
A operação foi deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Araçatuba, e mobilizou 36 policiais civis do Deinter-10.
Durante a ofensiva, além das quatro prisões, os investigadores cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à apuração. Foram recolhidos seis celulares, cerca de R$ 350 em dinheiro e anotações que, segundo a Polícia Civil, podem estar relacionadas à suposta prática de agiotagem.
O material apreendido agora será submetido à análise dos investigadores. Dados armazenados nos aparelhos e as anotações recolhidas poderão contribuir para esclarecer a dinâmica dos crimes investigados e identificar a eventual participação de outras pessoas.
Investigação continua
De acordo com a Polícia Civil, as diligências ainda não foram encerradas. O objetivo é aprofundar a apuração, individualizar a conduta atribuída a cada investigado e verificar se outras pessoas participaram das práticas investigadas.
A conversão das prisões temporárias em preventivas representa uma nova etapa do caso, mas a investigação ainda deverá reunir outros elementos antes da conclusão do inquérito.
Os investigados permanecem à disposição da Justiça.
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