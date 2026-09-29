29 de setembro de 2026
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Foragido por homicídio é localizado e preso pela PM em Valparaíso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em um crime de homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (28), no bairro Bela Vista, em Valparaíso.

Segundo informações da PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando decidiu abordar o suspeito. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça relacionado a uma investigação de homicídio.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.

O detido permaneceu na unidade policial à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado. O caso segue sob investigação das autoridades responsáveis.

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