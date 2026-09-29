Um homem procurado pela Justiça por envolvimento em um crime de homicídio foi localizado e preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (28), no bairro Bela Vista, em Valparaíso.

Segundo informações da PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando decidiu abordar o suspeito. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça relacionado a uma investigação de homicídio.

Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.