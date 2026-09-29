A Justiça de Birigui decretou a prisão preventiva do homem de 58 anos investigado por tentar matar o próprio filho, de 29, durante uma discussão ocorrida na manhã de sábado (26), em uma residência da cidade. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no domingo (27), pelo juiz Marcel Peres Rodrigues, após manifestação favorável do Ministério Público.
Com a conversão da prisão em flagrante para preventiva, o investigado permanece detido por tempo indeterminado enquanto as circunstâncias do caso são apuradas pela Polícia Civil. O inquérito investiga o crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
Na decisão, o magistrado considerou, entre outros elementos, a gravidade dos ferimentos apresentados pelo jovem e os relatos colhidos durante a investigação. A mãe da vítima, que teria presenciado a discussão, também prestou depoimento e relatou ter interferido para interromper a agressão.
A versão apresentada pelo investigado, de que teria agido em legítima defesa, deverá ser analisada durante o andamento das investigações. Conforme consta na decisão judicial, o relato da esposa teria apresentado divergências em relação à versão do homem. O magistrado também observou que o investigado não apresentava marcas aparentes de agressão.
Segundo a fundamentação judicial, a prisão preventiva foi considerada necessária para preservar a integridade da vítima e de testemunhas que fazem parte do mesmo núcleo familiar e profissional, além de evitar possíveis novos episódios e eventual interferência na apuração dos fatos.
Discussão terminou em ataque com faca
Segundo o registro policial, o desentendimento teria começado por questões relacionadas ao horário em que o filho chegou em casa e à atuação dele na empresa da família.
Durante a discussão, o pai teria utilizado uma faca contra o filho. O jovem sofreu ferimentos no braço, no ombro e na região das costelas. A agressão teria sido interrompida somente após a intervenção da mãe.
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico, levou pontos nos ferimentos e passou por exames de imagem. Depois de permanecer em observação, recebeu alta.
Polícia encontrou sangue e apreendeu faca
Após ser acionada, a Polícia Civil esteve no imóvel e encontrou vestígios de sangue no chão e em paredes de diferentes cômodos da residência.
O investigado permitiu a entrada dos policiais, apontou o local onde a agressão teria ocorrido e entregou a faca utilizada no episódio. O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia, que recolheu o objeto.
Durante o depoimento na delegacia, o homem admitiu ter desferido os golpes, mas afirmou que teria reagido para se defender. Ele alegou que o filho o atingiu com socos e o segurou pelo pescoço.
A versão, porém, foi contestada pelo jovem, que negou ter agredido o pai. Segundo o relato da vítima, ele apenas teria empurrado o homem para conseguir se afastar.
Embora tenha relatado dores pelo corpo, o investigado não apresentava, segundo o registro policial, marcas aparentes de agressão.
Diante dos elementos reunidos inicialmente, o delegado Danilo Buck de Albuquerque determinou a prisão em flagrante do homem. Posteriormente, durante a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva.
As investigações continuam para esclarecer a dinâmica da ocorrência e analisar as versões apresentadas pelos envolvidos.
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