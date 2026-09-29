A Justiça de Birigui decretou a prisão preventiva do homem de 58 anos investigado por tentar matar o próprio filho, de 29, durante uma discussão ocorrida na manhã de sábado (26), em uma residência da cidade. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no domingo (27), pelo juiz Marcel Peres Rodrigues, após manifestação favorável do Ministério Público.

Com a conversão da prisão em flagrante para preventiva, o investigado permanece detido por tempo indeterminado enquanto as circunstâncias do caso são apuradas pela Polícia Civil. O inquérito investiga o crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Na decisão, o magistrado considerou, entre outros elementos, a gravidade dos ferimentos apresentados pelo jovem e os relatos colhidos durante a investigação. A mãe da vítima, que teria presenciado a discussão, também prestou depoimento e relatou ter interferido para interromper a agressão.