Uma escola da rede municipal de Araçatuba foi invadida durante a madrugada desta segunda-feira (28), em uma ação que deixou salas reviradas, equipamentos danificados e dinheiro levado. O caso aconteceu na EMEB Professora Carmélia Mello Fonseca e foi descoberto logo no início da manhã.
A invasão foi percebida por uma funcionária responsável pela abertura da unidade. Por volta das 6h20, ela chegou à escola e encontrou o portão principal ainda fechado e protegido por cadeado. No entanto, a porta de acesso à secretaria apresentava sinais de arrombamento.
Ao entrar no prédio, a funcionária constatou que gaveteiros e armários haviam sido abertos e vasculhados. A ação atingiu espaços como a secretaria, a sala de estudos e a coordenação.
Em uma tentativa aparente de dificultar a identificação dos responsáveis, os invasores cortaram a fiação do sistema de câmeras de monitoramento da escola.
Os criminosos ainda tentaram retirar uma televisão do prédio. O equipamento, porém, não chegou a ser levado e foi encontrado caído no chão da sala de coordenação.
Dinheiro estava guardado em envelopes
De acordo com o boletim de ocorrência, aproximadamente R$ 500 em dinheiro foram furtados. O valor estava separado em diferentes envelopes e permanecia guardado dentro de uma gaveta da secretaria.
A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local, buscando vestígios que possam contribuir para a identificação dos responsáveis pela invasão.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba e será investigado pela Polícia Civil.
Até o momento, não havia informações sobre suspeitos identificados ou presos.
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