Uma escola da rede municipal de Araçatuba foi invadida durante a madrugada desta segunda-feira (28), em uma ação que deixou salas reviradas, equipamentos danificados e dinheiro levado. O caso aconteceu na EMEB Professora Carmélia Mello Fonseca e foi descoberto logo no início da manhã.

A invasão foi percebida por uma funcionária responsável pela abertura da unidade. Por volta das 6h20, ela chegou à escola e encontrou o portão principal ainda fechado e protegido por cadeado. No entanto, a porta de acesso à secretaria apresentava sinais de arrombamento.

Ao entrar no prédio, a funcionária constatou que gaveteiros e armários haviam sido abertos e vasculhados. A ação atingiu espaços como a secretaria, a sala de estudos e a coordenação.