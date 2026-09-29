Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (29), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
THAMIRES SIMÕES DIAS – Araçatuba
Idade: 31 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 28/09/2026, às 20h
Sepultamento: 29/09/2026, às 8h
Local: Cemitério Jardim da Luz
FRANCISCO DA SILVA BORGES – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 28/09/2026, às 17h
Sepultamento: 29/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
JOSÉ CARLOS PORTO – Araçatuba
Idade: 86 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 29/09/2026, horário não definido
Sepultamento: 29/09/2026, horário não definido
Local: Cemitério Saudade
JOSÉ ORNELAS – Araçatuba
Idade: 72 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 28/09/2026, às 23h
Sepultamento: 29/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
RONALDO MAIA MELHADO – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 29/09/2026, às 13h
Sepultamento: 29/09/2026, às 18h
Local: Crematório Cardassi
EDILAINE APARECIDA ZAGO – Birigui
Idade: 44 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 29/09/2026, às 6h
Sepultamento: 29/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
LEONICE REIS DA SILVA – Birigui
Idade: 63 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 29/09/2026, às 6h
Sepultamento: 29/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
SEBASTIÃO JOSÉ SILVESTRE – Birigui
Idade: 99 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 29/09/2026, às 9h
Sepultamento: 30/09/2026, às 8h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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