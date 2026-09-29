Morreu aos 69 anos, neste domingo (27), Vaniolê de Fátima Moretti Fortin Arantes, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Birigui. Ela entrou para a história política do município como a primeira mulher a comandar o Legislativo, função que exerceu nos anos de 1983 e 1984. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Vaniolê foi velado nesta segunda-feira (28), em Birigui, e cremado no final da tarde no Crematório Laluce, em Araçatuba.

A Câmara Municipal de Birigui publicou uma nota de pesar pela morte da ex-parlamentar e destacou sua trajetória de 16 anos no Legislativo. Segundo a Casa, Vaniolê exerceu o cargo de vereadora por quatro legislaturas.