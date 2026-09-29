Morreu aos 69 anos, neste domingo (27), Vaniolê de Fátima Moretti Fortin Arantes, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Birigui. Ela entrou para a história política do município como a primeira mulher a comandar o Legislativo, função que exerceu nos anos de 1983 e 1984. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Vaniolê foi velado nesta segunda-feira (28), em Birigui, e cremado no final da tarde no Crematório Laluce, em Araçatuba.
A Câmara Municipal de Birigui publicou uma nota de pesar pela morte da ex-parlamentar e destacou sua trajetória de 16 anos no Legislativo. Segundo a Casa, Vaniolê exerceu o cargo de vereadora por quatro legislaturas.
Durante sua passagem pela Câmara, ela assumiu a presidência do Legislativo em 1983 e 1984. Naquele período, a sede da Câmara Municipal funcionava na Rua Santos Dumont.
Atuação na advocacia
Fora da política, Vaniolê também construiu uma trajetória profissional ligada à advocacia. Ela presidiu a 68ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Birigui entre 1991 e 1995.
Registros públicos também apontam sua atuação como advogada na comarca de Birigui. Além da carreira jurídica, ela era conhecida por atividades relacionadas ao escritório de contabilidade e a negócios imobiliários no município.
Sua atuação profissional e política fez com que seu nome permanecesse ligado à história institucional de Birigui mesmo após o fim dos mandatos eletivos.
Câmara lamenta morte
Na nota divulgada nesta segunda-feira (28), a Câmara Municipal destacou o pioneirismo de Vaniolê na política local e lembrou sua passagem pela presidência da Casa.
O Legislativo também manifestou condolências aos familiares, especialmente ao marido dela, Antônio Eduardo Panattoni Ramos Arantes, e aos amigos.
A Câmara afirmou que Vaniolê será lembrada pelo legado deixado ao município e pela atuação em diferentes áreas da vida pública e profissional de Birigui.
A morte da ex-vereadora também repercutiu entre políticos atuais e antigos do município, que manifestaram pesar pela perda.
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