Estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) da região de Araçatuba têm até 17 de outubro para se inscrever na 15ª edição do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). O programa oferece mais de 500 bolsas para cursos intensivos de inglês e espanhol no exterior, com viagens previstas para 2027.
Na região, podem participar alunos das Etecs de Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.
Os destinos previstos nesta edição são Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Espanha. A programação terá duração de quatro semanas, com 20 horas semanais de aulas do idioma escolhido, além de atividades culturais e visitas técnicas.
A bolsa contempla uma série de despesas relacionadas à viagem. Entre os benefícios estão passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em residência familiar com café da manhã e jantar, seguro-saúde internacional, transporte local, material didático e certificado de conclusão.
Os estudantes selecionados também recebem auxílio financeiro para despesas pessoais, chip de celular e kit de viagem. Nos casos dos Estados Unidos e Canadá, o programa inclui ainda despesas relacionadas às taxas consulares, registro no sistema de estudantes norte-americano e suporte para o processo de emissão do visto.
Quem pode se inscrever
As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados nas Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza. Durante a inscrição, o candidato deve informar a unidade de ensino, modalidade e curso.
A seleção considera os requisitos definidos pelo programa e o desempenho acadêmico dos estudantes.
Quem já participou de edições anteriores do Intercâmbio Cultural ou de outros programas presenciais de mobilidade internacional do Centro Paula Souza com bolsa não pode participar desta edição.
As inscrições são feitas pela internet, na página de editais abertos da Assessoria de Relações Internacionais do Centro Paula Souza. O edital reúne as regras, documentos exigidos e demais critérios para a seleção. (https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos. )
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