Estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) da região de Araçatuba têm até 17 de outubro para se inscrever na 15ª edição do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). O programa oferece mais de 500 bolsas para cursos intensivos de inglês e espanhol no exterior, com viagens previstas para 2027.

Na região, podem participar alunos das Etecs de Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Os destinos previstos nesta edição são Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Espanha. A programação terá duração de quatro semanas, com 20 horas semanais de aulas do idioma escolhido, além de atividades culturais e visitas técnicas.