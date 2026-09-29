A vacinação contra doenças provocadas pela bactéria pneumococo começou nesta semana para moradores de Birigui com 85 anos ou mais. O novo imunizante, chamado Pneumo 20, está disponível nas salas de vacinação das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
A vacina protege contra 20 sorotipos do pneumococo, bactéria que pode provocar problemas de saúde como pneumonia, meningite, infecções generalizadas, infecções na corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda.
O horário de atendimento varia de acordo com a unidade. A maior parte das UBSs funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Cinco unidades mantêm as salas de vacinação abertas até as 19h: Cidade Jardim (UBS 1), Tijuca (UBS 6), Santana (UBS 9), Colinas (UBS 10) e Portal da Pérola (UBS 11).
A aplicação será definida conforme o histórico de vacinação de cada idoso. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a caderneta de vacinação seja levada no momento do atendimento.
Também é necessário apresentar documento de identificação ou certidão de nascimento, além do cartão do SUS ou CPF. Para conseguir ser atendido, o morador deve chegar à unidade pelo menos 30 minutos antes do encerramento do expediente.
A vacina não é indicada para pessoas que tenham apresentado reação alérgica grave após dose anterior de vacina pneumocócica conjugada ou a algum dos componentes do imunizante.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.