A vacinação contra doenças provocadas pela bactéria pneumococo começou nesta semana para moradores de Birigui com 85 anos ou mais. O novo imunizante, chamado Pneumo 20, está disponível nas salas de vacinação das 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A vacina protege contra 20 sorotipos do pneumococo, bactéria que pode provocar problemas de saúde como pneumonia, meningite, infecções generalizadas, infecções na corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda.

O horário de atendimento varia de acordo com a unidade. A maior parte das UBSs funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Cinco unidades mantêm as salas de vacinação abertas até as 19h: Cidade Jardim (UBS 1), Tijuca (UBS 6), Santana (UBS 9), Colinas (UBS 10) e Portal da Pérola (UBS 11).