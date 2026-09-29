Usuários do Pronto-Socorro Municipal Dr. Alceu Lot, em Birigui, relataram a ocorrência de possíveis ofertas e comercialização de produtos ortopédicos dentro da unidade de saúde. O caso chegou à Folha da Região, que buscou esclarecimentos junto à Prefeitura de Birigui.
Após ser comunicada sobre a situação, a administração municipal informou que notificou a direção do pronto-socorro para que os fatos fossem apurados e esclarecidos.
Em resposta, a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus (HSBJ), responsável pela gestão do pronto-socorro, afirmou que a unidade atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que não autorizou a venda ou oferta de equipamentos e produtos ortopédicos nas dependências do serviço.
Segundo a entidade, a situação foi analisada e a empresa contratada para executar os serviços de imobilização ortopédica recebeu uma advertência formal. A orientação foi para que qualquer tipo de oferta, divulgação ou comercialização de produtos fosse imediatamente interrompida dentro do pronto-socorro.
Ainda de acordo com a HSBJ, a empresa foi alertada de que uma eventual repetição da conduta poderá provocar a rescisão do contrato, aplicação de multa e outras medidas previstas.
A Prefeitura de Birigui informou que continuará acompanhando o caso e destacou que os serviços oferecidos na unidade devem respeitar as normas de atendimento público e os direitos dos usuários do SUS.
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