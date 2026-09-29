Usuários do Pronto-Socorro Municipal Dr. Alceu Lot, em Birigui, relataram a ocorrência de possíveis ofertas e comercialização de produtos ortopédicos dentro da unidade de saúde. O caso chegou à Folha da Região, que buscou esclarecimentos junto à Prefeitura de Birigui.

Após ser comunicada sobre a situação, a administração municipal informou que notificou a direção do pronto-socorro para que os fatos fossem apurados e esclarecidos.

Em resposta, a Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus (HSBJ), responsável pela gestão do pronto-socorro, afirmou que a unidade atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que não autorizou a venda ou oferta de equipamentos e produtos ortopédicos nas dependências do serviço.